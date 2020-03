Claude (Koh-Lanta) papa : la grande nouvelle qu'il a apprise en plein tournage

Claude a été le finaliste malheureux en 2010 au Vietnam, et en 2012 au Cambodge. Mais le candidat de Koh-Lanta a eu une nouvelle chance en participant à l'édition 2020 du jeu d'aventure. Pour l'heure, on ne sait pas s'il a gagné la compétition. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il a appris la plus belle des nouvelles lors du tournage, qui se déroulait aux Fidji.

Le membre de l'équipe rouge s'est confié à nos confrères de Télé Star. Interrogé sur l'éloignement avec sa femme et son fils Andréa (4 ans), Claude a confié que l'éloignement avec ses proches n'avait pas été trop difficile à supporter. Et il a fait une belle révélation : "Ce qui a été génial, c'est que j'ai appris sur le camp la grossesse de ma femme pour le petit dernier, Marceau, né en janvier dernier. De quoi me motiver pour aller chercher la victoire finale !" C'est sa moitié qui a contacté la production afin de l'avertir. C'est donc avant une épreuve qu'il a appris la bonne nouvelle.

Ce soir, TF1 diffusera une partie de l'épisode de la réunification. Et l'objectif de Claude est clair : évincer Ahmad qui était à l'origine de l'élimination de son ami Teheiura : "C'est lui qui fait le lien entre les deux garçons et les deux filles. Il n'a pas été sorti alors qu'il ne sait pas bien nager. Il tire les ficelles. Il va falloir trouver la faille." Peut-être se rendra-t-il donc à l'épreuve des Ambassadeurs afin de tenter de l'éliminer.

Rappelons que, cette année, ce ne sont pas deux, mais quatre candidats qui devront décider du sort de l'un des aventuriers. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, un tirage au sort sera effectué. Et celui qui tirera la boule noire sera directement évincé de la compétition. Exceptionnellement, l'émission sera divisée en deux parties. Ce soir, le public découvrira l'épreuve de confort et le début de la réunification. L'épisode s'arrêtera après l'élimination du participant à la suite des Ambassadeurs.

TF1 a pris cette décision afin de reculer au maximum la diffusion de la finale de Koh-Lanta 2020, car, pour l'heure, on ne sait pas quand le confinement prendra fin.