Claude et Teheiura (Koh-Lanta) : Leur explication hors caméra au début du jeu

Quel bonheur ! Pour la troisième fois dans l'histoire de Koh-Lanta, les téléspectateurs retrouvent Claude. Candidat aux capacités physiques étonnantes et électron libre qui se fiche pas mal des alliances, le célèbre finaliste de l'émission en 2010 au Vietnam, et en 2012 au Cambodge, est en bonne voie pour être à nouveau dans le carré final. Interviewé par Le Parisien, Claude a fait des confidences sur son aventure. Il a notamment évoqué une mise au point avec un autre héros, Teheiura (finaliste malheureux en 2011 à Raja Ampat qui est revenu en 2012 dans Cambodge et dans Koh-Lanta : La Nouvelle Édition en 2014).

Les deux hommes se sont retrouvés dans cette édition 2020 et, dès le premier épisode, on les a sentis très proches. Pourtant, comme le révèle Claude, cette complicité n'a rien à voir avec leur aventure commune de 2012, saison lors de laquelle Claude avait d'ailleurs éliminé Teheiura. Alors, quand l'aventurier a retrouvé le Tahitien sur l'île, il a décidé d'avoir une explication avec lui et elle a eu lieu loin des caméras. "Nous avons déjà fait une aventure ensemble en 2012 et ça avait un peu fini en eau de boudin parce que je n'étais pas proche de lui et que j'ai fait partie de ceux qui l'ont éliminé. Là, quand on s'est retrouvé sur l'île, on s'est expliqué et il m'a pardonné. J'étais ravi qu'on puisse de nouveau s'affronter, ça a forgé une belle complicité."

En lice pour gagner le jeu, Claude a pu compter sur les conseils de sa femme avant de partir à l'aventure. "Avant de venir, elle m'a demandé de ne faire aucune promesse. On ne peut rien me reprocher, je ne suis responsable de l'élimination de personne, ce qui est rare dans Koh-Lanta. Même moi j'ai du mal à y croire", explique-t-il. Si Claude se retrouve devant le Jury final, il ne devrait donc pas essuyer de "vote sanction", contrairement à ce qu'il lui est arrivé par le passé. Allez, on croise les doigts.