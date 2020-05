Claude (Koh-Lanta) brouillé avec une candidate, qui évoque sa "trahison"

Depuis plusieurs semaines, Denis Brogniart organise des live Instagram avec des anciens ou actuels aventuriers de Koh-Lanta. Le 30 avril 2020, c'est Wafa qui était son invitée. Et elle a fait des confidences sur sa relation tendue avec Claude, que l'on peut suivre chaque vendredi dans L'Île des héros.

Wafa et Claude se sont connus en 2010 dans Koh-Lanta Vietnam. Et deux ans plus tard, ils se sont retrouvés dans La Revanche des héros. C'est lors de leur deuxième aventure que leur relation s'est détériorée. "Claude, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Lors de la première aventure, c'était mon binôme. On n'a pas commencé ensemble, on s'est connu lors de la réunification. C'est lui qui m'a fait prendre conscience du jeu. Je ne retiens que du positif de lui, même si aujourd'hui on est brouillé par rapport au retour des héros. Aujourd'hui, on ne se parle pas", a tout d'abord confié la jeune femme à Denis Brogniart.

Si Wafa ne ressent aucune haine envers Claude, elle reconnaît qu'elle n'a toujours pas vraiment digéré qu'il ait voté contre elle lors du tournage de La Revanche des héros, alors qu'il avait promis de ne pas le faire. "Ce qui m'a peinée c'est qu'il m'a trahie. Pour moi, c'était mon binôme, je n'ai pas compris. Jamais je ne l'aurais trahi. (...) J'ai pété les plombs ce jour-là", a assuré la fiancée d'Oliver. Malgré tout, elle suit les aventures de son ancien ami tous les vendredis et admet auprès de Denis Brogniart que c'est un aventurier accompli.

En 2012, Wafa n'avait déjà pas caché sa déception concernant la trahison de Claude. "En arrivant sur le camp de la réunification, j'avais passé un pacte avec Claude et Coumba. On ne devait pas voter les uns contre les autres. Si je suis un peu surprise par Claude car je savais qu'il était vicelard, j'ai été vraiment déçue par Coumba. Je ne la croyais pas comme ça", expliquait-elle à Closer.