Teheiura (Koh-Lanta) papa comblé : il annonce une grande nouvelle

Teheiura n'a peut-être pas gagné Koh-Lanta 2020, mais il a remporté bien plus. L'aventurier emblématique est un homme marié et heureux. En plus de cela, il a quatre enfants, trois filles et un petit garçon né le 17 mai. Il a d'ailleurs annoncé une bonne nouvelle concernant ce dernier.

Son épouse et son bébé étant en bonne santé, Teheiura a enfin pu emmener son nouveau-né chez lui. Une nouvelle qu'il a annoncée sur Instagram, ce mercredi 20 mai. Il a partagé une vidéo Tiktok sur laquelle on peut le voir mettre ses lunettes de soleil, une casquette, prendre son bébé dans les bras, puis quitter en se dandinant la chambre d'hôpital dans laquelle ont séjourné sa femme et son fils. "Retour à la maison, bye la clinique et un grand merci à toute l'équipe soignante de la clinique Champeau de #beziers. Merci à vous aussi, pour tous vos messages La petite famille Teahui enfin au complet #familleheureuse #alamaison #bebe #teheiura #tiktokdance #deconfinement", a-t-il écrit en légende de sa tendre et amusante publication.