Teheiura (Koh-Lanta) éliminé : son oubli impardonnable choque les aventuriers

Quel dénouement inattendu dans l'épisode de Koh-Lanta 2020 diffusé le 1er mai sur TF1 ! Charlotte et Teheiura (dont le destin était lié) ont été éliminés alors qu'ils bénéficiaient de deux immunités ! La jeune femme a choisi de ne pas utiliser son collier et le héros a oublié qu'il en avait un. Deux annonces dévoilées à la fin du Conseil qui ont profondément choqué les autres aventuriers et, on s'en doute, les téléspectateurs.

Pendant tout l'épisode, Teheiura a tenté de convaincre Charlotte d'utiliser le bijou protecteur, mais la jeune femme, rassurée par les ex-Jaunes, croyait, à tort, ne pas être en danger. Pourtant, Claude lui a clairement fait comprendre qu'elle devait se méfier notamment des autres femmes de l'aventure et Eric n'a pas caché que s'il y avait un mouvement pour la faire sortir, il le suivrait.

Péché d'orgueil ou confiance aveugle dans les autres ? En tout cas, Charlotte a pris le risque de garder son collier et a été éliminée. "Un collier, tu dois le jouer, c'est tout. C'est n'importe quoi. Zéro !! Tu as un collier, tu dois le jouer", a lancé sans concession le sage Claude lorsque Charlotte a fait cette révélation au Conseil. A cause de ce choix, Teheiura aussi a dû partir.

MAIS ce que les autres joueurs ne savaient pas, Charlotte incluse, c'est que Teheiura a aussi une part de responsabilité dans leur élimination. Au moment de faire ses adieux aux autres aventuriers, celui qui a participé quatre fois à Koh-Lanta a fait une révélation incroyable. "Je m'en veux à moi-même aussi. J'avais expliqué à Charlotte qu'il ne fallait pas prendre de risques. Qu'il fallait jouer le collier d'immunité à ce stade du jeu. Et quand j'étais là [assis sur son tronc d'arbre au Conseil, NDLR], j'étais tellement focalisé sur le fait qu'elle joue son collier que j'ai oublié que je pouvais moi aussi nous sauver", a-t-il commencé par déclarer. Et quand Denis Brogniart demande à Teheiura de confirmer ce qu'il a compris, c'est-à-dire que lui aussi possède un collier d'immunité, le héros répond : " Oui, c'est pour ça que je m'en veux."

Cet impensable aveu, qui est une première dans l'histoire de Koh-Lanta, a profondément choqué les aventuriers. Naoil s'est pris la tête dans les mains, Jessica a plongé son visage dans ses genoux, un "oh p***iiiiinnnn" a été lâché et Claude, atterré, a déclaré : "C'est un truc de ouf. C'est la folie, Koh-Lanta. Je ne comprends pas... Vous avez deux colliers, à un moment donné... "

Face à l'incompréhension totale des aventuriers, Teheiura a finalement conclu : "J'étais tellement focalisé ailleurs que j'ai oublié que j'avais le mien."