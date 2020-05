Teheiura (Koh-Lanta) papa pour la 4e fois : il présente son petit garçon

Teheiura va vivre une nouvelle aventure, mais qui va durer plusieurs années. Le candidat de Koh-Lanta 2020 et son épouse viennent d'accueillir leur quatrième enfant. Une nouvelle que le restaurateur de 41 ans a annoncée sur Instagram, ce lundi 18 mai 2020.

C'est en postant une photo de son bébé que le grand ami de Claude a fait part de son bonheur. Il s'agit d'un petit garçon prénommé Vaitoanui. "ia ora na les Amis, Vaitoanui (source du grand guerrier) est arrivé hier soir, un taureau comme son papa. Du baume au coeur en ces temps difficiles. La petite famille Teahui vous remercie infiniment pour tous vos messages de félicitations. Vaitoanui et sa maman vont très bien. Ses grandes soeurs sont impatientes d'embrasser leur petit frère. Et bien évidemment, je suis le plus heureux des papas, un deuxième mec a la maison !", a-t-il écrit en légende de sa publication où il apparaît en train de câliner le nouveau-né.