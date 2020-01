Teheiura (Koh Lanta) bientôt papa pour la 4e fois : indices sur le sexe de bébé

Il a beau n'avoir jamais remporté Koh Lanta en dépit de ses nombreuses participations, Teheiura Teahui a réussi à conquérir le coeur des téléspectateurs. Ces derniers seront donc sans doute ravis de découvrir qu'il attend un heureux événement. Déjà papa de trois enfants – seulement des filles –, le Polynésien a fait comprendre qu'un nouveau membre viendrait agrandir sa famille. Dans sa story Instagram, il a fièrement posté une photo d'une chambre d'enfant en préparation. Et son annotation laisse penser qu'il s'agira d'un garçon cette fois-ci : "Le trône du futur Aito est prêt #litdebébé", est-il inscrit. Le terme polynésien aito signifiant "guerrier". Nul doute que le petit sera tout aussi fort et courageux que son célèbre papa.

Pour rappel, quatre ans après sa dernière participation à Koh Lanta en 2014, Teheiura a ouvert son propre footruck dans l'Hérault qu'il a baptisé Manatoa (comprenez "l'esprit du roi" en polynésien). Cuisinier accompli, il y propose des plats d'inspiration polynésienne à bord de son camion à bord duquel il se déplace dans toute la France.

Autre bonne nouvelle pour Teheiura, il est annoncé au casting de la nouvelle saison de Koh Lanta dont le lancement est prévu pour le 21 février prochain sur TF1. L'aventurier qui a déjà fait sensation lors de trois saisons de l'émission présentée par Denis Brogniart (Rajat Ampat 2011, La Revanche des héros 2012 et La Nouvelle Édition 2014) fera ainsi son grand retour aux côtés de quatre autres anciens dont Sara, Claude, Moussa et Jessica. Ils viendront compléter les équipes au fur et à mesure de l'aventure. TV Mag précisait en juin dernier : "Les anciens candidats ont été isolés sur une île en attendant d'intégrer l'aventure. Car, pour la première fois, les aventuriers chevronnés ont servi de récompenses aux équipes remportant une épreuve de confort." Vivement la diffusion !