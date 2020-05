Moussa (Koh-Lanta 2020) et Régis : Révélations sur leur discussion non filmée

Régis était de nouveau au coeur des critiques à l'issue de l'épisode de Koh-Lanta 2020 du 8 mai. Le candidat a une fois de plus trahi Jessica, précipitant son élimination. S'il a changé d'avis, c'est notamment parce qu'il a eu une discussion discrète avec Moussa. Révélations !

Rappelez-vous, Régis avait promis à Jessica et Claude qu'il voterait contre Alexandra et qu'il pousserait Éric à faire de même. Ainsi, les jaunes (Alexandra, Naoil, Inès et Moussa) seraient en infériorité et il pourrait sans doute aller plus loin dans l'aventure. Il se sentait en effet en danger dans "son clan" et ne voulait pas quitter l'aventure. Même si les deux héros n'étaient pas sereins, car il les avait déjà trahis une première fois en votant contre Charlotte et Teheiura, un vote qui a tout changé et les avait poussés vers la sortie, ils espéraient qu'il tienne parole. Oui, mais voilà, Moussa a senti le vent tourner et a donc eu une discussion en pleine nuit avec le directeur d'un magasin de sport. Un échange qui n'a pas été filmé, mais que Jessica a surpris. "J'ai vu Moussa debout, dans l'ombre avec Régis, en train de se chuchoter dans l'oreille et se checker dans la main", confiait la belle brune face caméra.

Quand Moussa a organisé un live Instagram le 13 mai 2020, les internautes ont donc voulu savoir ce qu'il s'était dit pour que Régis change d'avis subitement. "Ce soir-là, il m'a confié la proposition de Claude et Jessica. Je lui ai dit d'aller peut-être en parler aux filles pour crever l'abcès. Il pensait être le prochain à sortir", a donc répondu le producteur de musique. Reste à savoir si Régis a fait le bon choix en suivant la stratégie des jaunes. Pour l'heure, il a encore la chance de faire partie de l'aventure et donnera tout pour se qualifier pour la finale.