Rayane Bensetti très câlin avec Denitsa Ikonomova, sa "complice" : il lui sort le grand jeu

Voilà six ans que les routes de Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova se sont croisées dans Danse avec les stars (TF1), qu'ils ont remportée. Depuis, l'acteur et la danseuse ne se sont plus jamais quittés, entretenant une extrême complicité qui n'a jamais été officialisée en amour. Une relation fusionnelle qui ne cesse d'intriguer les fans du beau Rayane et de la ravissante Denitsa.

Leur complicité était une nouvelle fois très grande lundi 18 janvier 2021, comme en attestent les multiples vidéos publiées dans la story de Rayane Bensetti sur sa page Instagram. Ce jour-là, Denitsa Ikonomova fêtait ses 34 ans et malgré la crise sanitaire le duo a quitté la France pour prendre le soleil à Marrakech (Maroc) et s'offrir de belles sensations et émotions. Christian Millette, autre membre de la famille Danse avec les stars, était également présent pour cette escapade dans le désert.

La journée a été marquée par une virée en quad, Rayane Bensetti survolté, même un peu trop, à l'idée de conduire la belle Denitsa dans le sable pour un voyage inoubliable. L'acteur - récemment vu dans la série Disparition inquiétante (France 2), avec Alix Poisson et Charlotte de Turckheim - s'est également montré romantique en dessinant un coeur avec des bougies. Sa participation à La Chanson secrète sur TF1, vendredi dernier, Rayane Bensetti est un grand sensible. Il n'avait pu retenir ses larmes sur L'histoire de la vie, la bande-originale du Roi Lion, alors interprétée par Vitaa et Kendji Girac. Un bel hommage à sa carrière et à son père disparu.

En plus des multiples vidéos qu'il a partagées dans sa story, Rayane Bensetti a publié un message pour Denitsa dans son fil. "On ne change pas une équipe qui gagne! Joyeux anniversaire à toi ma complice @denitsaofficiel. Un peu de sourire c'est tout ce qu'on a besoin, par les temps qui courent... pour ceux qui se demandent si on danse encore ensemble quand on se voit ... je pense que la photo répond à cette question", a écrit l'acteur.