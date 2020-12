Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova en couple ? Leur troublante complicité intrigue

Il est comédien, elle est danseuse, et c'est à l'antenne de TF1 qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. En 2014, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova formaient un couple dans la cinquième saison de Danse avec les stars, dont ils sont d'ailleurs ressortis grands gagnants. Depuis, le duo ne s'est plus jamais quitté ! Retour sur leur relation complice.

Un baiser pour officialiser ? Que nenni...

Afin de performer encore et toujours dans DALS, Rayane Bensetti et sa partenaire Denitsa Ikonomova enchaînaient les entraînements intensifs en studio. Et passer autant d'heures ensemble les a forcément rapprochés... Sur le parquet de la Une, en interview ou même sur les réseaux sociaux, tous ressentaient cette complicité, cette alchimie entre le jeune acteur et la belle danseuse. Enfin, sur la scène de Danse avec les stars, après une prestation époustouflante au son de My way, la version de Robbie Williams, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova ont échangé un baiser.

Cette douce embrassade avait alors relancé les rumeurs les disant en couple. Sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), le comédien de 27 ans s'était justifié : "Il n'y a pas eu galoche, il y a eu smack... Pour ceux qui ont vu le prime, on a reçu un livre qui contenait toutes nos prestations du début à la fin. Pour le dixième chapitre, il y avait une page blanche. On s'est dit qu'on allait faire ça sur le prime pour en faire une photo pour cette dixième page, assurait-il. Ce qu'on fait sur le plateau, c'est aussi un travail d'acteur."

Rayane Bensetti et Denistsa Ikonomova, une "belle histoire"

Six ans plus tard, Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti sont toujours aussi proches et complices. Dans les bons comme dans les mauvais moments, ils ne se sont jamais lâchés. En février 2018, lorsque Rayane Bensetti a fait face à la mort de son père Bachir, décédé des suites d'une sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot, Denitsa Ikonomova l'a épaulé.

Deux ans après cette douloureuse épreuve, tout roule pour le duo. "Avec Denitsa, on vit une très belle histoire, on est très proches, c'est une rencontre magnifique", avait même confié l'acteur. Une belle histoire dont la nature reste mystérieuse puisque Rayane Bensetti et la belle danseuse n'ont jamais confirmé être en couple...