Rayane Bensetti en larmes : le rêve de son défunt papa réalisé dans "La Chanson secrète"

Confortablement assis dans le fauteuil de La Chanson secrète, Rayane Bensetti (27 ans) ne s'attendait pas à une telle surprise... Soudain, des lumières chaudes, rouges et orangées, ont illuminé le plateau de TF1 et dévoilé des images d'Afrique. Vitaa est sortie des coulisses et a commencé à interpréter un titre précieux pour l'artiste, L'Histoire de la vie, chanson phare du dessin animé Disney Le Roi lion. Sont ensuite apparus Kendji Girac, l'oncle de Rayane, et deux amis d'enfance. En larmes face à ce fabuleux spectacle, Rayane a bien sûr eu une pensée émue pour son papan décédé le 8 février 2018 de la maladie de Charcot.

"J'ai eu la chance de faire Simba dans cet incroyable film, donc c'est un rêve de gosse de prêter une voix à un Disney et encore plus au dessin animé qui m'a porté un peu toute mon enfance" a-t-il expliqué à l'animateur Nikos Aliagas. "C'est le premier film que j'ai vu avec mon père et c'est un truc qui nous a suivi jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas su que j'ai pu faire cette voix au cinéma et voilà aujourd'hui je prends un petit peu les pattes de Simba et j'essaye d'avancer un petit peu comme lui, d'avancer avec autour de gens qui sont magnifiques, j'ai un soutien incroyable."