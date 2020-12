Patrick Sébastien : En larmes face à sa fille adoptive Lily dans "La Chanson Secrète"

Le 12 décembre 2020, l'émission La Chanson Secrète a une nouvelle fois rassemblé de nombreuses célébrités prêtes à voir dévoiler tous leurs secrets sur le plateau de TF1. Face à Nikos Aliagas, plusieurs personnalités ont accepté de jouer le jeu et de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser en découvrant en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chére revisitée et réinterprétée par un artiste. Ce fut le cas notamment de Patrick Sébastien qui a pu découvrir sa fille adoptive Lily (13 ans) danser pour lui sur le titre de Et si tu n'existais pas de Joe Dassin. Un moment d'intense émotion pour l'artiste qui a ensuite remercié sa "princesse" pour sa magnifique prestation.

Carla Bruni, Louane, Amir, Julien Doré, Patrick Fiori, ou encore Gad Elmaleh sont également passés tour à tour sur le fauteuil, dévoilant de nombreuses anecdotes sur leurs parcours professionnel, familial et amoureux. Parmi les invités surprises qui ont pu surprendre les candidats, les téléspectateurs ont pu retrouver Slimane, Florent Pagny, Kad Merad,Lou Doillon, Benjamin Biolay, Emmanuel Moire, Dany Brillant et Nicolas Canteloup.

Aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare, les téléspectateurs ont pu découvrir des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus.

La Chanson Secrète a réuni près de 4,25 millions de téléspectateurs le 12 décembre 2020 (soit 28% de part de marché sur les fameuses ménagères de 50 ans et plus). Une très belle audience : Pour comparaison, l'émission du 12 janvier dernier avait rassemblé 3,39 millions de personnes (19,3% de PDA).