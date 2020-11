Patrick Sébastien : Rare apparition de sa fille Lily, 13 ans... qui n'en peut plus des Sardines

"Je mange une compote mais je bande encore !", lâchePatrick Sébastien aux journalistes de Sept à Huit (TF1) venus réaliser un sujet sur sa nouvelle vie, après son éviction de France 2 et l'arrêt de ses émissions festives. En immersion au domicile familial du chanteur à Martel (Nouvelle-Aquitaine), les équipes de TF1 ont capturé de savoureux moments de vie.

Il est 2h du matin lorsque Patrick Sébastien attrape ladite compote, avant de tomber sur sa fille collée devant Fortnite. "Et voilà. Alors ça tu vois, je n'y comprends rien. Ah parce qu'elle est au téléphone avec les copains là", dit-il à propos de Lily, 13 ans, fan du jeu vidéo en ligne. Bon papa pot de colle, il prend soin d'embêter Lily en criant dans son micro. Peut-être avait-il besoin de se venger ?

Un peu plus tôt dans ce sujet sur Patrick Sébastien, Lily était interrogée sur le répertoire musical de son père adoptif. "Les Sardines, enfin... C'est pas ça que j'écoute principalement on va dire, comme français. J'écoute du rap français et du rap américain. Mais sinon, les chansons de mon père, ça me lasse assez vite. Tout le monde m'en parle : "Oh les sardines !". C'est vrai qu'à la fin...", explique l'adolescente de 13 ans. En même temps, on imagine mal une collégienne de 13 ans écouter à fond du Patrick Sébastien toute la journée.

Née à Tahiti, Lily a été adoptée en 2008 alors qu'elle n'avait qu'un an. Patrick Sébastien et son épouse avaient longtemps hésité à médiatiser son histoire. "Jusque-là, je ne voulais pas montrer Lily dans les médias, mais je me suis aperçu qu'elle en avait besoin. Elle a pu penser qu'on avait honte d'elle, alors que Nana et moi, nous voulions juste la protéger. Ce qui lie une famille, c'est l'amour. Pas le sang qu'on a en commun. Je sais de quoi je parle. Lily et moi, on a un point commun, on ne connaît pas notre père. Mais je ne veux plus en parler...", avait confié l'animateur à Gala, en novembre 2018. Pour l'occasion, Lily et ses parents faisaient la Une du magazine.