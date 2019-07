Jean Reno et Rayane Bensetti réunis dans "Le Roi Lion" : "C'est bluffant !"

Les fans de Disney attendent cet événement depuis des mois : ce 17 juillet 2019, le nouveau film Le Roi Lion sort au cinéma. Un nouveau long métrage qui reprend certes l'histoire de la version animée de 1994, mais qui n'a rien à voir visuellement tant les effets spéciaux utilisés par Jon Favreau, le réalisateur, sont plus vrais que nature. C'est en tout cas ce que Jean Reno a affirmé à Purepeople.com lors de l'avant-première parisienne du 11 juillet dernier.

"C'est bluffant. C'est assez incroyable, quand j'ai vu les images, je me suis dit : 'Attends, est-ce que c'est vraiment Le Roi Lion ?' Le gars m'a dit : 'Oui, oui regarde.' C'est inouï, vraiment. Le boulot qui est fait là, c'est incroyable." Vingt-cinq ans après avoir prêté sa voix au personnage de Mufasa, Jean Reno est retourné en studio pour cette nouvelle version dite de prises de vues réelles ou live action. Dans cette aventure avant tout technique, l'acteur de 70 ans a été rejoint pas une nouvelle génération de comédiens qui a grandi avec ce grand classique Disney.

"Je ne pensais pas qu'un jour on me proposerait le rôle de Pumba", nous a confié l'humoriste Alban Ivanov, partenaire de Jamel Debbouze qui prête sa voix à Timon. "Pour moi, c'était fait, et voilà, c'est quelque chose qui n'existerait pas. Alors je ne sais pas si c'est pour la voix ou le physique, pourquoi un phacochère... Ça reste un peu ma question mystère." De son côté, Rayane Bensetti est la nouvelle voix de Simba, tandis que la comédienne Sabrina Ouazani se glisse dans la peau de la hyène Shenzi. Si c'est Beyoncé qui a hérité du rôle de Nala dans la version en anglais, c'est Anne Sila, ex-candidate de The Voice, qui l'incarne en français : "Quand ils m'ont annoncé que c'était moi la voix, j'ai vraiment craqué, j'étais trop contente."

Le Roi Lion, au cinéma à partir du 17 juillet 2019.