Rayane Bensetti : Inconsolable, il rend hommage à son père parti trop tôt

Une épreuve très difficile pour le jeune homme, qui avait partagé sa douleur et sa tristesse avec ses fans après la perte de son papa. Il confiait alors : "Aujourd'hui tout s'arrête pour moi. Ce n'est pas un simple coup dur... La vie vient de m'enlever l'être que j'avais de plus cher à mes yeux. Désormais ça va être dur de devenir marathonien avec une seule jambe.... ce n'est pas impossible, mais ça va être compliqué... une chose est sûre, c'est que pour le rendre fier de moi, je ne vous lâcherai pas et je continuerai de donner le meilleur de moi-même dans mes films pour vous et pour lui. Papounet ?! Je t'aime pour toujours."

Quelques semaines après le décès de son papa, Rayane avait également partagé son nouveau tatouage réalisé en hommage à son père. Pour l'honorer, il a choisi d'inscrire en chiffres romains la date du 8 février 2018 sur son avant-bras. Sur M6, il expliquait : "C'est le jour où je suis devenu un homme."

Très proches l'un de l'autre, Bachir Bensetti était venu soutenir son fils lors de sa participation à l'émission Danse avec les stars en octobre 2014. Comme l'avait révélé Rayane, son père représentait un "pilier", un "modèle" et un "exemple" pour lui. Au moment de sa grande victoire sur TF1, il avait également accompagné son fils sur scène, le trophée en main.