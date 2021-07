Mariage de Nabilla et Thomas Vergara : nouvelles photos de la cérémonie au château

Pour leur lune de miel, Thomas et Nabilla Vergara ont choisi de s'envoler vers Ibiza ! Là-bas, le couple a fait une étonnante rencontre puisqu'il est tombé sur un célèbre joueur de football français : Kylian Mbappé ! En Story, la jolie brune et fondatrice de Nabilla Beauty a pour sûr immortalisé cette rencontre et pris la pose avec lui.

Bien évidemment, les tourtereaux ont passé leur temps à flâner en mer. Nabilla a partagé des photos d'elle dans un bikini multicolore et échancré qui épousait ses formes, de la marque Bain de Minuit. Celle qui expliquait, il y a quelques jours, vouloir rentrer chez elle pour revoir son fils Milann (1 an et demi), semble désormais aller beaucoup mieux !