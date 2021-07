Nabilla cambriolée à son mariage : le voleur filmé et trahi par des traces, il n'était sûrement pas seul...

Quand le plus beau jour de votre vie se transforme en cauchemar. Le 6 juillet 2021, Nabilla et Thomas Vergara se sont mariés devant leurs proches au château de Chantilly (dans l'Oise), deux ans après leur mariage en toute discrétion à Londres. Mais dans la nuit, le couple a été victime d'un cambriolage dans sa chambre d'hôtel. Au moins 150 000 euros de biens ont été dérobés. Et de nouvelles informations viennent de tomber.

Si l'on en croit une source proche de l'affaire qui s'est confiée à BFMTV, des vidéos de caméras de surveillance montreraient qu'un individu a escaladé l'un des murets de l'hôtel où résidaient les parents de Milann (1 an et demi). On le verrait ensuite monter sur le toit et accéder à la chambre de Nabilla et Thomas Vergara, par la fenêtre qui était ouverte depuis 20h. Le lieu n'était pas surveillé, toujours selon les informations de nos confrères. Le voleur "semble jeter des objets par la fenêtre. Les enquêteurs supposent donc la présence d'un ou plusieurs complices, pour récupérer le butin", peut-on lire. A la suite de cette constatation, les enquêteurs auraient repéré des traces de pas au niveau du muret. Un détail qui devrait rapidement faire avancer l'affaire. L'enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie d'Amiens (Somme), et à la brigade de recherches de Chantilly.

Rappelons que Nabilla est passée dans la chambre aux alentours de trois heures du matin afin de déposer les cadeaux de mariage. Le cambriolage aurait eu lieu peu de temps après. L'individu malveillant serait reparti avec tous les présents, ainsi que des bien personnels de Thomas et son épouse. "On s'est fait voler plein de matériel, plein de bijoux. Ce qui me fait un petit peu de peine, c'est que ce sont des bijoux que mon grand-père et ma grand-mère m'avaient offerts", a notamment confié la jolie brune de 29 ans en larmes mercredi 7 juillet sur Snapchat. Son cher et tendre s'est également exprimé pour la première fois depuis le cambriolage,

Les tourtereaux ont eu une frayeur puisque Milann dormait juste à côté, sous la surveillance de sa nounou. Cette dernière aurait été interrogée. Et elle aurait assuré n'avoir rien entendu.