Nabilla en larmes après le cambriolage : "J'ai eu très très peur, Thomas est encore bouleversé"

Mardi 6 juillet 2021, le plus beau jour de la vie de Nabilla et Thomas Vergara a tourné au drame. Le couple célébrait son mariage au château de Chantilly, et a été cambriolé au cours de la soirée. D'après BFMTV, le préjudice est évalué à plusieurs centaines de milliers d'euros. Au lendemain, la brunette de 29 ans prend la parole sur Snapchat, en larmes.

"Hier soir, nous avons été victimes d'un cambriolage. Nous avons déposé plainte avec les policiers qui ont déjà des pistes, c'est une très bonne chose. Il y a une enquête en cours. On s'est fait voler plein de matériel, plein de bijoux, déclare la jeune mariée, qui peine à cacher l'émotion dans sa voix. Ce qui me fait un petit peu de peine, c'est que ce sont des bijoux que mon grand-père et ma grand-mère m'avaient offerts. C'est sentimental, ça n'a pas de prix à mes yeux. Ça me fait beaucoup de peine de ne plus avoir ces bijoux de famille."

. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chambres communicantes ici, poursuit-elle. Quand on fêtait le mariage, notre fils dormait juste à côté. Ça nous a fait un petit peu peur parce qu'on s'est dit qu'." Le jour de son mariage, Nabilla a craint pour sa sécurité et celle de ses proches. "Les portes, les fenêtres... Tout était fermé, on est quand même dans un hôtel. Et les personnes sont quand même rentrées. On sait maintenant par où et on laisse la police faire son travail", ajoute-t-elle.

L'ancienne candidate de télé-réalité qui s'est installée à Dubaï avec son mari Thomas Vergara et leur fils Milann (1 an et demi) évoque une "soirée exceptionnelle, magique". "J'étais tellement heureuse de m'être mariée avec toute notre famille, tous nos amis. On a passé un trop bon moment. Et quand on est rentré à l'hôtel, on a vu qu'il n'y avait plus rien, que tout avait été remué dans tous les sens, que des objets, des sacs avaient été volés", se souvient-elle, dégoûtée et surtout très peinée.

"J'ai eu très très très peur. Thomas est encore bouleversé", poursuit Nabilla. Mais la belle relativise : ce qui compte, c'est la bonne santé de ses proches. "On nous a volé toutes nos affaires, mais ça aurait pu être pire", conclut-elle.