Nabilla et Thomas Vergara, mariage J-2 - Premières photos au château de Chantilly : "C'est incroyable"

Un mariage princier ! Nabilla et Thomas Vergara ont placé la barre haut pour célébrer leur second mariage, deux ans après leur union intimiste et civile à Londres. Le couple a craqué pour les lieux grandioses du château de Chantilly, dont la privatisation coûte entre 3 000 et 20 000 euros la journée.

Après des mois et des mois d'organisation dans le secret le plus total, Nabilla et Thomas vont être au centre de l'attention mardi 6 juillet prochain. Et ce dimanche, ils sont enfin arrivés ! "Welcome in Paris !", s'est exclamée la jolie brune de 29 ans sur Snapchat à sa sortie de l'aéroport Charles de Gaulle. Après quoi, elle a embarqué avec son chéri et leur fils Milann (1 an et demi) dans un luxueux véhicule pour rejoindre le domaine dans l'Oise.

Une fois sur place, Nabilla et Thomas Vergara ont eu le droit à un accueil exceptionnel. Toujours sur Snapchat, ils ont partagé leurs quelques instants de répit au cours desquels ils se sont pris en photo en amoureux depuis une terrasse avec vue sur les jardins verdoyants du château, coupes de champagnes en main (voir diaporama). "On est bien arrivé, il pleut un petit peu mais franchement ça fait du bien, c'est un endroit magnifique, c'est somptueux, c'est beau, il y a de la verdure de partout, des fontaines... c'est incroyable", s'est réjouie la superstar des réseaux sociaux.

Le calme fut toutefois de courte durée car de nombreux détails sont encore à régler, et pas des moindres. "Là derniers essayages pour moi ! Thomas n'a pas le droit de venir me voir, il va partir dans une autre chambre avec notre fils", a confié Nabilla. Et d'ajouter : "On est trop content, on est heureux, surexcités... La pression monte je ne vais pas vous mentir, même si je sais que tout va bien se passer, je suis très stressée, je pense que c'est normal." Un ultime essayage de sa robe de mariée qui est bien sûr resté confidentiel et que ses fans auront l'opportunité de ne découvrir que le jour J. D'après certaines rumeurs, c'est Jean-Paul Gaultier qui lui a crée une robe sur mesure !