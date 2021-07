Nabilla et Thomas Vergara : Combien coûte leur mariage au Château de Chantilly ?

Le 6 juillet 2021, Nabilla et Thomas Vergara s'uniront pour la vie au cours d'une cérémonie majestueuse au château de Chantilly. Jardins à la française dessinés par André Le Nôtre, jardinier de Versailles au temps de Louis XIV, fontaines, bassins animés, écuries, galeries de peinture, parc de plus de 115 hectares... Tout est là pour offrir aux parents de Milann un mariage féérique et princier digne des plus beaux contes de fées. Mais cette union a un prix...

Selon Morgan Languille, commercial événementiel : "Les prix sont très variables et prennent en compte les demandes spécifiques de nos clients. Pour un mariage de 100 personnes, dans la nef des Grandes Écuries, par exemple, le prix de la location est de 6 500 €HT (hors surveillance, heure supplémentaire, traiteur...). La partie menu est gérée par nos partenaires traiteurs." Pour une privatisation du domaine, il faut compter entre 3000 et 20 000 euros la journée . Le même budget est demandé pour une privatisation du château en soirée.

Par le passé, d'autres personnalités se sont mariées dans ce château comme le footballeur Ronaldo , le présentateur de télévision Jean-Pierre Pernaut ou encore le prince Rahim Aga-Khan. Ce sera le second mariage de Thomas et Nabilla qui se sont déjà mariés en 2019 en Angleterre au cours d'une cérémonie intimiste.

Impatiente de dire "oui" à son époux, Nabilla avait annoncé, à demi-mots, son deuxième mariage avec Thomas en novembre 2020 sur les réseaux sociaux. "On est en train d'organiser notre mariage. Je suis trop contente, que des bonnes nouvelles. Je suis trop heureuse, je ne peux pas trop vous en dire plus pour l'instant. Mais c'est que du bonheur !"

Plus stressé, Thomas avait confié être totalement dépassé par l'organisation de son mariage : "Ça fait bientôt six mois qu'on est dessus pour que tout soit bien. On est sur les finitions mais c'est un casse-tête. C'est très très compliqué que ce soit pour la nourriture, les installations, le lieu... tout est compliqué ! C'est un truc de fou d'organiser un mariage."

Avec ce cadre enchanteur, nul doute que le mariage de Thomas et Nabilla sera des plus romantiques (et que Milann sera ravi !)