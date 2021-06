Nabilla, son fils Milann en détresse respiratoire : en état de choc, elle raconte tous les détails

Nabilla est apparue en larmes dans la nuit de jeudi à vendredi 18 juin 2021. La star s'est filmée depuis l'hôpital où son fils Milann (1 an et demi) a été admis aux urgences après avoir manqué de s'étouffer. La femme de Thomas Vergara a confié qu'il avait été placé sous assistance respiratoire après que les médecins lui ont diagnostiqué ce qu'on appelle Le Croup, une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures.

Au petit matin, la petite famille a heureusement pu regagner son domicile à Dubaï. Encore bouleversée par l'incident, Nabilla a pris la parole pour donner des nouvelles sur Snapchat. "On a passé la nuit à l'hôpital, il est resté en observation, on est rentré ce matin à la maison. Et c'est vrai que hier j'ai eu vraiment très peur parce que c'est la première fois qu'il arrive quelque chose à mon enfant, il n'était jamais tombé malade, même pas un rhume, une grippe ou quoi que ce soit et franchement j'ai paniqué. J'ai quand même eu le bon réflexe de le prendre et de le mettre dans un taxi le plus rapidement possible, et on a foncé à l'hôpital. C'était la meilleure chose à faire", a-t-elle confié, la mine fatiguée et les yeux encore rougis par ses pleurs.

Il avait la tête tout rouge

En étant de choc, Nabilla a par la suite raconté la scène horrible qui s'est déroulée sous ses yeux : "Donc en fait on a la caméra, il y a toujours le monitoring comme ça on l'entend quand il dort et là on l'a entendu vraiment pleurer et on a vu qu'il n'arrivait pas à respirer. Quand je suis allée le voir dans son lit, il avait la tête toute rouge. Sur le coup, j'ai paniqué, je l'ai vite pris, on est parti à l'hôpital et même sur la route il avait du mal à respirer. On nous a expliqué ce qu'il avait, on a fait les tests. Le docteur a expliqué que si on ne l'avait pas emmené, il aurait pu s'étouffer parce que là où il doit respirer, ça se resserrait, du coup ça aurait pu être très compliqué".

Une mésaventure très effrayante qui a fortement marqué les parents du petit Milann. "Je me rends compte que, quand on a des enfants, c'est un truc de fou, ça fait tellement peur. Alors, grâce à Dieu, ce n'est pas très grave mais il faut toujours avoir les bons réflexes et courir directement vers des professionnels. Ça a quand même été un choc pour nous. Nous étions paniqués, on ne savait pas quoi faire. Forcément on pense au pire. Ne serait-ce que de penser à ça, ça m'a vraiment fait du mal. C'est mon petit garçon, je l'aime plus que tout, et le fait qu'il puisse lui arriver quoi que ce soit, le fait de l'avoir vu comme ça, ça m'a vraiment choqué", a-t-elle déclaré.

Le bambin doit désormais suivre un traitement médicamenteux pendant plusieurs jours. "Maintenant, tout va bien, il va se soigner. En tout cas, il y a toute ma famille qui est là, Thomas... il y a tout le monde. Ne vous inquiétez pas. L'essentiel c'est que maintenant il aille bien", a-t-elle rassuré avant d'annoncer pouvoir enfin aller dormir. De son côté, Thomas Vergara ne s'est pas encore exprimé sur le sujet et n'a plus rien posté sur ses réseaux sociaux depuis l'incident.