Nabilla et Thomas Vergara sous pression pour leur mariage grandiose: "Tout est compliqué !"

Dans moins d'une semaine maintenant, Nabilla et Thomas Vergara vont s'unir devant leurs familles respectives et leurs amis. Le couple a décidé de se marier une seconde fois, deux ans après leur premier engagement à Londres en très petit comité. La superstar aux millions d'abonnés a décidé pour l'occasion de ne pas faire les choses à moitié. C'est au château de Chantilly, en France, qu'elle se prépare à dire "oui" et où au moins une bonne centaine de personnes seront conviées. La date a été fixée au 6 juillet prochain, alors forcément, à quelques jours de l'événement, la pression est palpable.

C'est Thomas Vergara qui l'a confié ce mercredi 30 juin 2021 sur Snapchat. Le papa de Milann (2 ans et demi) s'est saisi de son téléphone pour évoquer ses tracas liés à l'organisation du mariage. "Hier, je n'ai pas beaucoup snapé tout simplement parce que j'ai passé la journée au téléphone. Là, on est sur les finitions du mariage. Je vous le dis, un mariage c'est une tannée à organiser ! J'ai toujours eu l'habitude d'aller dans des mariages mais on ne se doute pas de tout ce qu'il se passe derrière, c'est un truc de dingue. Ça fait bientôt six mois qu'on est dessus pour que tout soit bien. On est sur les finitions mais c'est un casse-tête. C'est très très compliqué que ce soit pour la nourriture, les installations, le lieu... tout est compliqué ! C'est un truc de fou d'organiser un mariage", a-t-il déclaré.

Thomas Vergara n'en reste pas moins impatient de vivre ce grand moment avec sa femme Nabilla. "Ça va être un jour incroyable. J'ai hâte, c'est le 6 juillet donc c'est bientôt. Donc la journée d'hier était vraiment très importante pour le mariage. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. J'ai trop hâte d'y être, de tout voir", s'est-il enthousiasmé le sourire aux lèvres.

Les internautes peuvent d'ores et déjà être certains de ne manquer aucune miette de leur renouvellement de voeux puisqu'un film sur les coulisses sera tourné puis retransmis sur la plateforme de streaming américaine Amazon Prime Video. En outre, il sera sans aucun doute possible de faire confiance aux réseaux sociaux pour découvrir quelques instants du jour J.