Nabilla et Thomas Vergara bientôt remariés : tout ce qu'il faut savoir sur la cérémonie exceptionnelle

En 2019, Nabilla et Thomas Vergara ont surpris tout le monde en révélant s'être mariés en catimini à Londres. À l'époque, la jolie brune de 29 ans était enceinte de son fils Milann et avait joué la carte de la sobriété en portant une robe blanche drapée moulant son baby bump et des escarpins Louboutin nude. Le couple s'était donc dit "oui" dans la plus stricte intimité avant d'emménager à Dubaï mais Nabilla n'a jamais caché vouloir s'offrir un mariage de princesse. Et son rêve est sur le point de s'exaucer ! En effet, le 6 juillet prochain, la superstar et son compagnon vont renouveler leurs voeux entourés de leurs proches respectifs. Et l'événement s'annonce tout simplement exceptionnel.

Pour commencer, il aura lieu au château de Chantilly, en France et le public ne devrait manquer aucune miette de cette union puisque le couple a prévu de tout filmer. "Il y a un film qui va se tourner en effet au mois de juillet avec Nabilla. Absolument", a confirmé Christophe Tardieu, président du Domaine de Chantilly, à Europe 1. D'après les informations de nos confrères, l'émission sera retransmise sur la plateforme de streaming américain Amazon Prime Video, avec laquelle Nabilla a déjà collaboré pour Love Island. Ses fans devraient donc avoir l'occasion de découvrir les coulisses du jour J ainsi que la grande fête qui se prépare.

Une robe sur mesure et le plan de table dévoilé

Nabilla aurait par ailleurs d'ores et déjà trouvé sa robe de mariée ! Selon le blogueur Aqababe, la maman de Milann a fait confiance à Jean-Paul Gaultier pour la vêtir d'une tenue sur mesure. À noter qu'entre Nabilla et le styliste, une complicité est née il y a plusieurs années lorsqu'elle a défilé pour lui.

Les amoureux n'ont toutefois toujours pas communiqué directement sur leur nouvelle union mais, ce jeudi 27 mai 2021, Nabilla a confirmé qu'elle était en plein dans les préparatifs en dévoilant le plan de table de son mariage sur Instagram, où l'on compte au moins 18 tables de dix personnes. Le château de Chantilly pourra très largement accueillir tous les invités (sans doute prestigieux) du couple puisque ses salles de réceptions peuvent détenir jusqu'à 10 000 personnes. Forcément, un tel mariage demande un certain budget. Comme l'a relevé Voici, sur le site Mariages.net, il est indiqué qu'un minimum de 4 500 euros est requis pour louer un lieu de réception au domaine. Pas de problèmes pour Nabilla qui est aujourd'hui à la tête d'une fortune de plusieurs millions d'euros...