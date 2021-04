Nabilla, Jessica Thivenin, Carla Moreau millionnaires : leurs salaires astronomiques dévoilés

Ces dernières années, il est permis aux candidats de télé-réalité de se construire une véritable carrière. Lorsqu'ils ne sont pas en tournage, c'est sur les réseaux sociaux, grâce aux placements de produits qu'ils gagnent de l'argent. Public a enquêté et a dévoilé les plus hauts salaires des candidats de télé-réalité. Alors, qui est la plus riche ?

Nabilla et Jessica Thivenin au coude-à-coude

La reine incontestée de la Toile, c'est bien sûr Nabilla. Depuis son fameux "Non mais Allô quoi" prononcé dans Les Anges en 2013, la brunette connaît un succès jamais démenti. D'après le magazine Public, l'épouse de Thomas Vergara facture 6 000 euros le post. En comptant seulement un à deux placements par jour, elle arrive ainsi à gagner en moyenne 190 000 euros par mois. À côté de cette activité, Nabilla aurait perçu un million d'euros en 2020 pour présenter Love Island. Sans oublier qu'elle est aux commandes de sa marque de beauté, Nabilla Beauty. On préfère peut-être ne pas savoir son revenu mensuel final...

En deuxième position, on retrouve Jessica Thivenin. Candidate incontournable des Marseillais depuis 2014, la maman de Maylone est suivie par 6 millions de followers ! De quoi faire d'elle une valeur sûre concernant les placements de produits. Résultat, ce sont 180 000 euros qui arrivent dans sa poche chaque mois. Rappelons que Jessica Thivenin a lancé de nombreuses marque dont celle de bougies et de parfums Bianochy. Un revenu supplémentaire.

Jolie fortune pour Maeva Ghennam, Carla Moreau, Manon Marsault et Jazz

Maeva Ghennam n'est pas non plus à plaindre. Elle est suivie par plus de 3 millions d'internautes sur les réseaux sociaux. Ses placements de produits valent donc de l'or. Elle gagne 150 000 euros par mois. grâce à eux mais aussi à sa marque de cosmétiques, Maeva Ghennam Beauty.

Carla Moreau et Manon Marsault, avec respectivement 3,4 millions et et 3 millions de followers, percevraient pour leur part environ 120 000 euros... par mois simplement grâce aux placements de produits. Même salaire pour Jazz. Mais en rajoutant les bénéfices de sa télé-réalité, la JLC Family, la jolie brune gagnerait plus. Interpellée par Marie S'infiltre lors d'une caméra cachée à Dubaï, Jazz a clamé haut et fort toucher jusqu'à 300 000 euros par mois.