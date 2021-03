Jessica Thivenin : Nouvelle frayeur pour son fils Maylone, "il a commencé à changer de couleur"

Le 6 mars 2021, Jessica Thivenin a confié à ses abonnés avoir eu une nouvelle frayeur pour son fils Maylone. Alors qu'ils étaient en train de déjeuner, la candidate de télé-réalité - enceinte de son deuxième enfant avec Thibault Garcia - s'est rendue compte que son fils n'arrivait plus à respirer.

Sur Snapchat, elle explique : "À midi Maylone il était en train de manger et d'un coup, je sais pas, il a commencé à s'étouffer. Il a commencé à changer de couleur. Mon dieu la panique. Si vous saviez comme j'ai paniqué. Et du coup j'ai fait peur à Maylone, j'ai pas fait exprès. Du coup il s'est mis à pleurer je lui ai tapé dans le dos. J'ai trop peur, j'en peux plus ça me gave, ça me soule. Je vous jure pendant quelques secondes je me suis dit mon dieu ça recommence, il va redevenir bleu, il va redevenir bleu, faut que je le réanime encore une fois, encore une fois. Ça m'a traversé l'esprit pendant quelques secondes." Heureusement, tout est rentré dans l'ordre rapidement pour le petit Maylone qui va désormais très bien.

Effrayée à l'idée de perdre son fils et traumatisée par les problèmes de santé dont a été victime Maylone lorsqu'il était bébé, Jessica reste optimiste : "Il est grand ça va aller ce sont des paniques de maman". Pensive, elle confie également avoir refait la décoration de sa maison de Dubaï pour ne pas repenser aux premiers mois très compliqués de son fils. "Maintenant je me sens mieux dans cette maison, maintenant que c'est plus le même univers dans lequel il est arrivé tous ces problèmes à Maylone parce qu'il y a certaines choses même que je ne vous ai pas raconté,... Le nombre de fois où les pompiers ont débarqués, etc."

Pour rappel, Maylone est né avec une atrésie de l'oesophage et a été opéré très rapidement après sa naissance. En novembre 2019, il a frôlé la mort à cause d'un problème de trachée. Quelques mois plus tard en mars 2020, il avait été hospitalisé à cause d'une bronchiolite.