Jessica Thivenin enceinte et "dans un état pitoyable" : mise au point cash après des critiques

Des robes haute couture, des talons hauts, un maquillage on fleek... Les influenceuses sont connues pour être toujours très apprêtées sur les réseaux sociaux. Mais, force est de constater que Jessica Thivenin déroge à la règle. En effet, si la célèbre Marseillaise est d'ordinaire coquette, il lui arrive très souvent de se dévoiler au naturel. Via ses stories Instagram, où elle raconte en long et en large son quotidien à Dubaï, la chérie de Thibault Garcia apparaît ainsi les cheveux en pagaille, le visage dépourvu de maquillage et même parfois envahi de boutons. Bref, une version de la jolie blonde de 31 ans très éloignée de sa personnalité glamour, qui malheureusement, lui vaut de recevoir des critiques.

Agacée par les remarques qu'elle peut recevoir, Jessica Thivenin a donc pris la parole pour pousser un bref coup de gueule, rappelant qu'elle est actuellement enceinte de son deuxième enfant, un peu plus d'un an après la naissance de Maylone. "Pour la question : 'Quel est l'intérêt d'une influenceuse d'influencer les gens à ne jamais être coiffée et jamais préparée, toujours à l'arrache ?'. Je suis influenceuse mais je vis juste ma vie normale. Là je suis enceinte, je suis fracassée. Je suis dans un état pitoyable. Je n'ai pas envie de me préparer, j'ai juste envie de dormir la moitié de la journée. Si vous voulez voir des Instagram Beauty, allez suivre des filles qui sont dans la mode et les trucs de beauté. Ce n'est pas mon cas", a-t-elle déclaré, très cash.

Rappelons que Jessica Thivenin a annoncé attendre son deuxième enfant à la fin du mois de janvier dernier, bien avant la fin de son premier trimestre. "J'ai appris que j'étais enceinte, ici, sur le tournage (des Marseillais, ndlr) (...) J'étais obligée de le dire dans la villa, alors que pour Maylone j'ai attendu les trois mois. Là du coup, ça ne fait que quelques semaines, normalement je ne veux pas le dire mais on est dans une villa, on est tous en collectivité et, tout est pisté, chaque fait et geste est vu donc je ne peux pas le cacher ici", s'était-elle justifiée sur Snapchat quelques jours plus tard. Jessica Thivenin sait que les premières semaines de grossesse "sont très fragiles" et c'est pourquoi, elle compte bien faire preuve d'une grande vigilance.