Jessica Thivenin "infestée de boutons" : photo sans filtre de sa peau qu'elle veut "arracher"

Depuis quelques jours, Jessica Thivenin a des problèmes de peau et ne le cache pas à ses abonnés. Lundi 9 novembre 2020, la candidate emblématique des Marseillais (W9) a même dévoilé une photo sans filtre sur laquelle on voit ses imperfections.

Alors que les internautes sont concentrés sur son altercation avec Julien Tanti et Manon Marsault, Jessica Thivenin a d'autres soucis qui la préoccupent bien plus, notamment sa peau. Il y a quelques jours, l'épouse de Thibault Garcia se plaignait d'avoir des boutons et des plaques, notamment au niveau du visage. Et cela ne va pas en s'arrangeant. "Je suis au bout de ma vie, ça me gratte les joues. Je ne le fais pas mais j'ai tellement envie de me gratter le visage. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Je ne sais plus quoi faire. Enfin si, il faut que j'aille voir un dermatologue mais je me demande s'il va trouver d'où ça vient. Je n'ai jamais eu de problème de plaques ou d'autres trucs. Je vais vous montrer sans filtre, il y a plein de petits boutons qui gratouillent", a confié la maman de Maylone (1 an).

Après avoir montré ladite photo, Jessica Thivenin a ajouté qu'elle était "infestée de boutons" : "Ça fait un contour, ça s'arrête autour des yeux. Et j'ai des plaques sur les joues. C'est la première fois que j'ai la peau aussi dégueulasse. Ça me prend jusqu'à dans les cheveux." Fort heureusement, elle a réussi à obtenir un rendez-vous chez un dermatologue vendre. "D'ici là je n'aurais plus de peau parce que j'ai envie de l'arracher", a-t-elle poursuivi. Elle a ensuite tenté de comprendre pour quelle raison elle avait des problèmes de peau. Certains de ses abonnés lui ont rappelé qu'elle était gênée depuis qu'elle s'était maquillée pour Halloween. D'autres ont fait remarquer qu'elle était peut-être allergique aux masques de protection. Espérons pour elle qu'il s'agit de la première cause, auquel cas ce sera difficile pour elle de se protéger du coronavirus.