Jessica Thivenin : Thibault prêt pour un second bébé, elle refuse et s'explique

Jessica Thivenin, bientôt de nouveau maman ? Le 31 octobre 2020, la femme de Thibault Garcia a confié à ses abonnés que son époux avait très envie de concevoir un deuxième bébé. Réticente, elle indique sur Snapchat : "Hier, Thibault me demandait quand est-ce que tu refais un second enfant ? Non, pas tout de suite, on vient juste de sortir la tête de l'eau c'est juste maintenant qu'on kiffe. Il y a eu les problèmes de mon fils, le confinement, le tournage cet été, on est revenu, j'ai fait mes fesses et là je kiffe maintenant, je me sens bien, je suis heureuse."

Je me sens mieux maintenant

En effet, la candidate de télé-réalité et son époux ont dû faire face aux problèmes de santé de leur fils Maylone, qui était atteint d'une atrésie de l'oesophage. Placé en soins intensifs juste après sa naissance, le petit garçon a ensuite fait quelques allers-retours à l'hôpital pour des problèmes d'étouffements. De grosses frayeurs pour Jessica et Thibault qui ont craint plusieurs fois pour la vie de leur fils. Désormais âgé d'un an, Maylone va mieux et semble parfaitement guéri. Un soulagement pour Jessica qui révèle : "C'est juste maintenant qu'on sort la tête de l'eau, on kiffe ça va mieux, tout va bien. Mon fils il a un an, il est en forme. J'ai plus peur enfin j'ai moins peur. Je me sens mieux maintenant."

Quelques heures plus tard, Jessica a dévoilé son tout dernier changement capillaire sur les réseaux sociaux. Tout comme son époux, la jeune femme a craqué pour des tresses. Mais attention, il ne s'agit que d'une technique pour mettre en place une wig de type lace. Prête à choisir une nouvelle perruque dans le salon de coiffure, elle écrit : "Alors des idées ?" Encore un peu de patience pour découvrir la nouvelle coiffure de Jessica qui n'a pas encore dévoilé son tout nouveau choix de wig...