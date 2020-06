Jessica Thivenin, nouveau souci avec Maylone : un spécialiste à la rescousse

Le 7 octobre 2020, Jessica Thivenin est devenue maman pour la première fois. Un rôle qui la comble de bonheur mais qui la stresse aussi beaucoup. D'autant plus que son fils Maylone a eu plusieurs problèmes de santé depuis sa naissance. La belle blonde de 30 ans scrute donc le moindre changement chez lui et en a remarqué un petit récemment.

Ce mercredi 3 juin, l'épouse de Thibault Garcia a confié à ses abonnés que dernièrement, elle avait bien du mal à comprendre le sommeil de son bébé. "Ce matin, Maylone s'est réveillé à 7h30. Avant, il se levait à 8h. Après il a rechangé son cycle de sommeil il se réveillait à 6h-6h30. Et maintenant le cycle est revenu. Il repasse à 7h. Je n'arrive pas à lui faire faire les siestes. Quand je le couche, il tourne dans tous les sens, ça devient une tannée. Il griffe, il râle...", a expliqué Jessica Thivenin.

Thibault et elle ont donc pris la décision de faire appel à une spécialiste du sommeil pour les aiguiller sur la démarche à suivre. "Cette semaine on est en test de changement de sommeil, je note tout et je vois avec une dame qui est spécialisée dans le sommeil. Je suis contente parce que parfois on ne comprend pas pourquoi d'un coup son bébé crie, ne veut plus faire de siestes... Heureusement qu'elle est là. (...) Je galère des fois, je suis comme vous. Hier je voulais pleurer, je pétais un câble je n'en pouvais plus, je ne comprenais pas. J'ai fait plein de choses pour l'aider à dormir mais j'étais en galère", a poursuivi Jessica. Mais ces moments-là, elle préfère ne pas les partager avec ses fans et cela se comprend.

Dès sa naissance, Maylone a inquiété ses parents à cause de son atrésie de l'oesophage. Il a dû être opéré rapidement, un choc pour les tourtereaux. Et ils n'étaient pas au bout de leur peine. En décembre dernier, après avoir frôlé la mort, il a subi une nouvelle opération à cause d'un problème de trachée. En mars, c'est une bronchiolite qui l'a de nouveau mené à l'hôpital. Et récemment, ce sont des bruits étranges pendant qu'il respirait qui ont inquiété Jessica et Thibault.