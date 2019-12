Jessica Thivenin : Grossesse compliquée, bébé hospitalisé... Son année difficile

L'année 2019 a été très particulière pour Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia Kuro. Le couple, qui a emménagé en 2018 à Dubaï et qui s'est marié pour sceller son amour, a vécu des moments très compliqués dernièrement. La joie de tomber enceinte a vite laissé place à une longue attente angoissante et la naissance de leur bébé Maylone a, là aussi, été entachée par un événement inattendu. Retour sur cette année entre grandes joies et grosses angoisses.

Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont fait le choix de vivre toute l'année au soleil, loin des fans trop envahissants. Les amoureux ont donc emménagé à Dubaï dans une luxueuse villa. De passage à Paris au mois de février, la star des Marseillais nous avait fait des confidences sur ses envies de maternité et rien ne semblait pressé. Mais, deux mois plus tard, en avril, elle annonçait sa grossesse. C'est dès le mois de juin que les choses ont commencé à se compliquer. La jolie blonde a appris lors d'une visite de routine chez le gynécologue qu'elle devait rester allongée, le plus longtemps possible, afin d'éviter un accouchement prématuré.

Le mois de juin marque donc le début d'une longue attente. De son lit, Jessica Thivenin ne cesse d'envoyer des vidéos sur ses réseaux sociaux. Elle partage son ennui et ses craintes avec ses followers, mais n'oublie jamais qu'elle a de la chance d'avoir en elle un bébé en bonne santé qui grandit. Malheureusement, l'immobilité ne suffit pas et la star de télé-réalité doit vite être opérée. Elle a subi un cerclage, intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme. Pendant plusieurs mois, jusqu'au début du mois d'octobre, elle a vécu avec ce cerclage et ne devait toujours pas bouger. Et à peine lui a-t-on enlevé qu'elle a d'ailleurs accouché le 7 octobre 2019.

Quelques minutes seulement après avoir donné naissance à son fils, Jessica Thivenin a appris une terrible nouvelle. Maylone devait être opéré d'urgence à cause d'une atrésie de l'oesophage. Bouleversés, elle et son mari ont quitté les réseaux sociaux et pendant de longs jours et ils ont fait des allers-retours épuisants à l'hôpital. Ce n'est qu'après une trop longue attente, sans pouvoir le prendre dans les bras notamment, que les choses sont rentrées dans l'ordre. Après plus de quinze jours d'hospitalisation, Maylone a enfin pu rentrer chez lui auprès de ses parents. Sa chambre, qui était restée condamnée depuis le jour de sa naissance, a enfin servi.

Depuis, tout va pour le mieux pour le trio. Malgré quelques frayeurs, puisque Maylone s'est pendant un temps étouffé en buvant son biberon, parents et bébé coulent des jours heureux. Il était temps !