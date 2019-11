Jessica Thivenin : Nounous, caméras... son bébé Maylone sous haute surveillance

Parents depuis le 7 octobre 2019, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont traversé de longs moments très difficiles depuis la naissance compliquée de leur fils Maylone. Après avoir passé plusieurs semaines à l'hôpital, le nourrisson est enfin rentré chez lui pour la première fois le 22 octobre 2019. Depuis peu, Jessica Thivenin et son chéri Thibault Garcia reprennent peu à peu une vie normale (autant que possible) et ont même décidé de recommencer à sortir en amoureux. Cette décision a un peu intrigué les abonnés de la belle, qui se demandent ainsi où peut bien être Maylone dans ces moments d'intimité.

Le 20 novembre 2019, la jeune maman de 29 ans s'est donc emparée de son compte Instagram afin de donner des explications à ses followers : "J'ai reçu quelques messages qui me demandaient où était mon fils quand on sort avec Thibault. On est sortis deux ou trois fois depuis que Maylone est rentré à la maison... et ben forcément, Maylone ne reste pas tout seul à la maison ! Donc il a une nounou qui vient le garder pendant quelques heures, le temps qu'on parte, raconte la starlette avant d'affirmer que ces moments de séparation sont douloureux, c'est très dur ! C'est la troisième celle-là ,et elle est bien, du coup, on garde cette nounou pour quand on sort, mais c'est vrai que je suis horrible ! Ma maison, c'est Secret Story, il y a des caméras partout, je regarde toutes les caméras, les moindres faits et gestes !"

Après de longs mois d'angoisse, depuis le moment où Jessica Thivenin, enceinte de 8 mois, a dû être alitée, jusqu'à ce que son fils regagne leur domicile, les deux tourtereaux n'ont vécu que pour leur progéniture, ne prenant plus de temps pour soigner leur amour. "On était obligés de prendre aussi du temps pour nous, pour notre couple, parce que c'est vrai qu'au début, j'ai un peu délaissé mon mari avec tout ce qu'il s'est passé...", avoue la jeune femme, justifiant ainsi leur décision de prendre du temps pour eux. Lors de leur sortie, le 19 novembre au soir, Maylone est resté sous la surveillance de sa nounou de 22h à 2h du matin et tout s'est très bien passé ! "Je vis ma meilleure vie", s'exclame Jessica Thivenin, un sourire radieux aux lèvres.

Une vie en effet bien loin des heures d'anxiété permanente. Toujours en stories Instagram, Jessica Thivenin se rappelle : "J'étais en train de penser à tout ce temps que j'ai passé alitée, car j'avais peur de perdre mon fils... et maintenant, je me dis 'mais c'est tellement de bonheur'... Ça a été long, mais j'ai tellement pas de regrets, affirme-t-elle les larmes aux yeux. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui doivent être alitées et je voulais juste vous souhaiter bon courage, vous dire que ça va aller, faut rester positif et après, c'est que du bonheur ! Dites-vous que si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire ! Ça n'a pas été deux jours de galère, ça a été deux mois. Ça a été difficile, mais je l'ai fait ! Après chaque tempête vient le beau temps !", encourage-t-elle.