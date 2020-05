Jessica Thivenin maman inquiète pour Maylone : "J'ai peur... il en a bavé"

Le 19 avril 2020, Jessica Thivenin a débuté la diversification alimentaire avec son fils Maylone (7 mois). Et elle ne cache pas que cette nouvelle étape de sa vie la terrifie quelque peu.

Le 14 mai 2020, la belle blonde de 30 ans a répondu à une question qui revenait souvent : pourquoi ne donnait-elle pas de viande à son bébé ? Jessica Thivenin a donc expliqué qu'elle préférait jouer la carte de la sécurité avec son fils : "J'ai testé quelques légumes et là depuis deux jours, je suis aux fruits. On va en tester encore et ensuite je lui donnerai de la viande. Mais je ne peux pas incorporer de la nouveauté des deux côtés. S'il fait une allergie, je ne peux pas savoir à quoi c'est dû sinon. C'est pour ça que je veux vraiment faire les choses bien. Je joue vachement la sécurité avec mon fils parce que j'ai peur... Il en bavé, donc je veux que tout se passe bien. Je n'ai pas envie qu'il ait une allergie et qu'on ne sache pas d'où ça vient."

Il est vrai que Maylone n'a pas été épargné dès sa naissance. Il est né avec une atrésie de l'oesophage et a donc dû être opéré rapidement. En décembre dernier, après avoir frôlé la mort, il a subi une nouvelle opération à cause d'un problème de trachée. Et, en mars dernier, il a de nouveau été hospitalisé à cause d'une bronchiolite. Thibault Garcia et son épouse sont donc sur le qui-vive. Fort heureusement, leur fils est en bonne santé depuis sa dernière hospitalisation. Et il comble ses parents de bonheur au quotidien. Une vie à trois qu'ils partagent tous les jours, sur Snapchat.