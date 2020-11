Manon Marsault et Julien Tanti évitent la rupture : le nom de Jessica Thivenin évoqué

Rien ne va plus entre les Marseillais et le week-end a été chargé en rebondissements. Notamment du côté des candidats de télé-réalité expatriés à Dubaï, à savoir Manon Marsault et Julien Tanti. Le couple a failli se séparer et leur vie privée a fait jaser sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé quand Manon a claqué la porte du domicile familial en emportant sa fille Angelina (2 mois) avec elle. Au départ, les rumeurs disaient que la jolie brune a tout plaqué car son mari Julien est sorti faire la fête, sans la prévenir, alors qu'elle était malade. Une soirée passée, notamment, aux côtés de Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia. Après avoir essuyé de nombreuses critiques de la part d'internautes disant qu'elle était la méchante de l'histoire en privant son mari de liberté, Manon Marsault a assuré que sa fuite n'avait aucun rapport avec cette sortie.

Dimanche 8 novembre 2020, Manon Marsault a donc donné sa version des faits et a expliqué qu'elle était partie, en laissant d'ailleurs son fils Tiago (2 ans) à son père, pour faire "réagir son mari" sur une chose qui l'énerve depuis longtemps (elle n'a pas précisé de quoi il s'agissait). Elle a aussi raconté, après avoir passé un bon moment avec lui lors d'une soirée passée avec Nabilla et Gims : "On a besoin de se retrouver, deux enfants c'est pas facile. Je me suis embrouillée avec mon mari parce que on se retrouve pas assez. J'ai fait la gueule 24h." Si Julien Tanti était heureux de revoir sa belle, il est néanmoins apparu le visage très fermé sur les réseaux sociaux. Il a expliqué : "On a surtout besoin de vrais amis, on a des faux amis, des gens qui veulent nous nuire. J'aime tout le monde mais quand les gens font semblant de m'aimer... je pousse un coup de gueule."

Julien Tanti en froid avec Jessica Thivenin

Le Fraté a ensuite posté un message qui accuse directement Jessica Thivenin et qui prend aussi la défense de sa femme : "Merci de ne pas encore faire porter le chapeau à ma femme car c'est pas Manon qui a critiqué Jess sur un snap qui tourne. En revanche, elle aurait dû !! Je parle jamais les fratés mais là j'en peux plus. Jess m'a fait des horreurs avant hier, j'ai compris qui elle était. Ce n'est pas mon amie. Point barre à la ligne, y'en a assez !"

Alors, que s'est-il passé pendant la fameuse soirée passée sans Manon et avec Jessica ? Quelles horreurs ont été faites ? Il ne précise rien. La guerre entre les deux ex semble donc déclarée (Jessica Thivenin n'a pas réagi pour le moment) mais Julien Tanti a fait savoir que son amitié avec Thibault Garcia ne serait pas impactée car il est "un mec humble et vrai".