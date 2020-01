Jessica Thivenin et Julien Tanti "trop proches", Manon Marsault monte au créneau

De passage à Marseille à l'occasion des fêtes de fin d'année, Jessica Thivenin a retrouvé ses célèbres fratés dont Carla Moreau, Kevin Guedj, Paga et surtout Julien Tanti. Toujours très active sur les réseaux sociaux, la maman de Maylone (né le 7 octobre 2019) se serait justement montrée un peu trop complice avec le célèbre tchatcheur pour les internautes. Agacée par ce genre de remarques, non pas Jessica mais Manon Marsault, la femme de Julien, a réagi sur Snapchat.

Alors qu'ils se retrouvaient tous au restaurant, la jolie brune a pris la parole : "En fait, il y a des gens, partout des petites con******, qui disent que Jessica est toujours proche de Julien, elles sont restées bloquées en 2014 mais on est en 2020 !" Également présent, Julien Tanti se moque gentiment du coup de gueule de sa femme, lequel est le "premier de l'année" comme il le souligne avec humour. Manon Marsault parvient tout de même par conclure : "Bon en tout cas, ça ne me dérange pas que Jessica soit la meilleure amie de mon mari, ça ne me dérange pas qu'ils rigolent, qu'ils se tapent des barres, qu'il lui tire les cheveux, lui mette de l'eau sur elle... Voilà, y'en a assez !"

Amusée par la situation, Jessica Thivenin a quant à elle préféré en rire. "De toute façon, ils disent que tout le monde s'échange dans Les Marseillais alors soyons fous, c'est la fête", blague-t-elle.

Pour rappel, Jessica Thivenin et Julien Tanti ont bel et bien vécu une histoire d'amour il y a plusieurs années. En dépit de leur rupture, les deux candidats de télé-réalité sont restés très proches, à tel point qu'une ambiguïté avait fini par s'installer entre eux. Une situation confuse qui est désormais bien loin derrière eux. Aujourd'hui, chacun s'épanouit dans son propre couple. Julien Tanti a épousé Manon Marsault, avec qui il a un fils, Tiago. Jessica, elle, est folle amoureuse de Thibault Garcia, son époux et le père de son fils Maylone.