Manon Marsault et Julien Tanti, un bébé pour 2020 ? Ce message qui en dit long

En 2018, Manon Marsault et Julien Tanti devenaient parents pour la première fois. Le couple, qui a essuyé de nombreuses ruptures, se stabilisait enfin avec la naissance de son fils, Tiago. Depuis, la petite famille coule des jours heureux. Et alors que l'année 2020 débute, les célèbres Marseillais seraient-ils prêts à donner un petit frère ou une petite soeur au garçonnet ? À en croire le dernier post de Manon Marsault, c'est un grand oui !

En effet, en faisant le bilan de ces dernières années, la jolie brune a laissé entendre qu'un nouveau bébé serait en route. "2018 : la naissance de Tiago. 2019 : notre mariage et notre maison. 2020 : le deuxième ??" a-t-elle inscrit avec un brin de malice. Il n'en fallait pas plus pour la Toile s'emballe. "Oh oui, un deuxième...", "Oula la révélation là...", "Le deuxième ? une fille ? Vous êtes magnifiques", "Bonne année Manon. Je te souhaite que du bonheur et une petite fille pour 2020", se sont empressés de commenter les internautes. Mais pour l'heure, Manon Marsault n'a pas réagi à sa publication intrigante. Néanmoins, lors d'une interview pour Télé Loisirs, son mari Julien Tanti assurait qu'avoir un deuxième enfant était dans leurs projets. "On va voir. Tout peut arriver", confiait-il. Affaire à suivre, donc...

En attendant, les vedettes de télé-réalité sont déjà bien occupées avec leur unique fils. À un an et demi, le petit garçon leur en fait voir de toutes les couleurs. Récemment, Manon Marsault apparaissait quelque peu abattue sur Snapchat, confiant avoir du mal à gérer les crises de son enfant. "C'est vraiment pas amusant de tout le temps lui dire non, ça m'attriste un peu. J'espère que c'est qu'une période. Je ne sais pas quoi faire, c'est fatigant. Je pense que je fais tout bien et Julien aussi, mais en fait, c'est l'âge", se désolait-elle, les larmes aux yeux.