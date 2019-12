Manon Marsault abattue : tensions avec Julien, Tiago "capricieux"... confidences

Rien ne va plus pour Manon Marsault. Alors qu'elle a enfin pu retrouver sa maison à Marseille après avoir été bloquée au Mexique quelque temps, la vedette des Marseillais semble désormais dans une impasse. Sur Snapchat lundi 23 décembre 2019, la jolie blonde est apparue tracassée en évoquant son fils Tiago. De nouveau en pleine forme, le petit garçon de 1 an et demi ne cesse de faire des siennes et en fait voir de toutes les couleurs à ses parents. "Tiago en ce moment, il est pas très facile. Il fait beaucoup de caprices. Dès qu'on ne veut pas lui donner quelque chose, il hurle, il se roule par terre. En ce moment, il est vraiment dans sa période à nous tester", confie Manon Marsault.

Et de poursuivre, émue : "C'est vraiment pas amusant de tout le temps lui dire non, ça m'attriste un peu. Pourtant, je fais de mon mieux pour lui dire les choses qu'il ne faut pas qu'il fasse, je lui explique gentiment. Par exemple, quand on est à table, il jette la nourriture. Le sapin de Noël, il casse tout... Il faut être H24 derrière lui pour ne pas qu'il fasse de bêtises. J'espère que c'est qu'une période. Je ne sais pas quoi faire, c'est fatigant. Je pense que je fais tout bien et Julien aussi, mais en fait, c'est l'âge."

Au fur et à mesure de son récit, Manon Marsault peine à retenir ses larmes, jusqu'à craquer complètement en révélant quelques tensions avec son mari Julien. "Et puis même entre Julien et moi, ça peut arriver que ce soit tendu. Ces derniers jours, on est fatigué tous les deux. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Mais donnez-moi des conseils si vous en avez !", lâche-t-elle, désespérée, à ses fans. Finalement, la starlette de télé-réalité relativise et tente de trouver une explication au comportement de Tiago. Il faut dire qu'entre leur maison qui est en travaux, le retour compliqué du Mexique et les fêtes de fin d'année imminentes, il y a de quoi se laisser déborder. "C'est un petit moment de faiblesse, rien de grave, il y a beaucoup pire dans la vie", conclut Manon Marsault, le sourire retrouvé.