Manon Marsault et Julien Tanti bloqués au Mexique ? Tiago "très malade"

Depuis plusieurs semaines, Manon Marsault et Julien Tanti sont au Mexique, pour la nouvelle saison des Marseillais (W9). Le jeune couple et leurs amis ont une fois de plus dû vivre une aventure hors du commun et pleine de rebondissements. Sans surprise, ils ont fait venir leur fils Tiago (1 an et demi). Et ils peuvent pleinement profiter de lui depuis quelques jours, car le tournage est terminé. Ils devaient faire leur retour en France le 19 décembre 2019. Mais un imprévu pourrait venir tout chambouler.

Mardi 17 décembre, Manon Marsault a confié sur Snapchat que son petit garçon n'était pas au top de sa forme : "Mon fils a été très malade cette nuit, beaucoup de fièvre, il a vomi... Je pense qu'il fait encore une dent. La bonne nouvelle c'est qu'il a presque toutes ses dents. Ça fait un an et demi qu'il souffre le pauvre, j'ai hâte que ça se termine. Surtout que c'est pour les perdre au final..." Après avoir expliqué que la journée n'a pas été simple, car Tiago demandait beaucoup après Julien et elle, la jeune maman de 30 ans a expliqué : "J'ai beaucoup de mal à faire tomber la fièvre. J'espère juste qu'on pourra rentrer en France. S'il est encore comme ça demain, on ne va pas pouvoir prendre l'avion."

Espérons pour les deux candidats que Tiago sera vite remis sur pied. Mais la nuit a semble-t-il été difficile car aux alentours de 5h du matin, Manon a partagé une vidéo d'elle en compagnie de son fils, en train de regarder la télévision. "Malade", a-t-elle écrit en légende.