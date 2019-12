Jessica Thivenin : Premier Noël avec Maylone et grosse crise pour ses 30 ans

Maylone a célébré son premier Noël à Marseille ! Actuellement en France, Jessica Thivenin et Thibault Garcia qui vivent à Dubaï ont pu savourer un tendre moment en famille pour le réveillon. Le 25 décembre 2019, l'ancienne candidate de télé-réalité poste deux photographies et écrit : "Nous vous souhaitons un Joyeux Noël à tous, plein d'amour de belles choses. "C'était le premier Noël de Maylone. Bon, il comprend pas, on lui a ouvert ses cadeaux. (...) En tout cas, on est contents de fêter ce Noël en famille, c'était trop bien !"

Je suis clairement au bout de ma vie

Née le 26 décembre 1989, Jessica fête ses 30 ans au lendemain de Noël. Un moment difficile et angoissant pour la jeune maman qui confie n'avoir pas vu le temps passer. Sur Snapchat, elle déclare : "Dans quelques heures, j'ai 30 ans et je suis clairement au bout de ma vie. Ça craint. (...) Profitez de votre jeunesse, ça va à une allure folle !" Taquin, Thibault se moque gentiment de sa femme : "Tu es vieille chérie." L'ancienne candidate de télé-réalité lui répond alors : "Tu m'aimerais toujours jusqu'à ce que la vieillesse nous sépare ?" Très amoureux, il l'embrasse ensuite passionnément.

Quelques minutes plus tard, la jeune maman est filmée par son mari en train de pleurer... Jessica serait-elle émue par la magie de Noël ? Non, l'ex de Nikola Lozina est simplement stressée d'avoir passé le cap des 30 ans. Sur son compte Snapchat, Thibault indique : "Voilà, on en est arrivés à ce résultat... C'est la seule meuf que je connais qui pleure pour ses anniversaires." Finalement, Jessica prend les choses avec le sourire et rit de bon coeur. Un Noël rempli d'émotions pour le couple formé par Thibault et Jessica !