Jessica Thivenin : Première dispute avec Thibault depuis la naissance de Maylone

Parents d'un petit garçon depuis le 7 octobre 2019, Jessica Thivenin et Thibault Garcia profitent pleinement de leur bébé. Après l'opération de leur nourrisson qui souffrait d'une atrésie de l'oesophage, les anciens candidats de télé-réalité ont enfin pu ramener leur enfant à la maison. Un nouveau rythme qui désoriente légèrement le couple d'amoureux, pas encore tout à fait habitué au manque de sommeil et au mode de vie de leur fils Maylone. Sur Snapchat, la jeune maman de 29 ans a révélé à ses abonnés qu'elle a d'ailleurs vécu sa première dispute de couple depuis l'arrivée de son bébé.

On s'est disputé

"On s'est disputé, vous savez pourquoi ? Pour une bouteille d'eau, mon chéri a fait son biberon et il n'a pas fermé le bouchon de l'eau, et moi quand je suis arrivée pour le biberon d'après, eh bien il a fallu que j'aille chercher une nouvelle bouteille d'eau, parce qu'il ne faut pas laisser la bouteille ouverte donc voilà, la bouteille nous a eus, enfin le bébé nous a eus", a-t-elle raconté, finalement amusée de la situation. Une dispute anodine et vite oubliée causée par la fatigue des deux jeunes parents. Épuisé et excédé, Thibault a confié :"J'aimerais qu'on dorme plus..."

Que le mari de Jessica se rassure. Le 9 novembre 2019, l'ex de Julien Tanti a confié à ses abonnés : "Maylone veut pas dormir cette après-midi... Je suis très contente du coup je me dis que cette nuit, il va peut-être mieux dormir du coup." Les deux parents auront-ils enfin la chance de pouvoir savourer une longue et paisible nuit de sommeil ? Pas si sûr...