Jessica Thivenin se dit "célibataire" : Thibault la pousse à bout, elle craque

Décidément, il y a de l'eau dans le gaz entre Jessica Thivenin et son époux Thibault Garcia. Enceinte de son deuxième enfant, la candidate de télé-réalité a confié, sur Snapchat, s'être une nouvelle fois violemment disputée avec sa moitié. À bout de nerfs, l'ex de Julien Tanti a révélé ce samedi 20 février 2021 avoir fondu en larmes à cause d'une énième dispute avec son mari. "J'ai du mal à le supporter. Il m'a poussée à bout hier et j'ai pleuré. Il m'a tellement poussée à bout, il m'a faite pleurer avant d'aller au restaurant sur les escalators." Pas très loin de Jessica, Thibault a alors tenté de lui répondre : "Mais j'ai rien fait ! On s'est toujours taquinés..."

Je ne peux plus

"Ouai, c'est ça. Quand je lui demande d'arrêter. Quand je le supplie d'arrêter : 'Chéri arrête ça me tend, arrête, arrête.' Je l'ai supplié pendant au moins une demi-heure. Je ne peux plus, a soufflé la candidate des Marseillais VS Le reste du monde, se disant "célibataire", tout comme Thibault.

"On est des amis-amours et ça marchait très bien jusqu'à présent mais maintenant, surtout depuis que tu es enceinte, bah ça ne marche plus", a expliqué Thibault, triste de constater que sa vie conjugale avec Jessica devient de plus en plus tendue. "C'est toi qui décide chérie. Moi je subis, je suis dépendant de ton caractère. On m'a dit que c'était normal. Julien [Tanti ndlr] m'a dit qu'il avait morflé pendant neuf mois quand Manon était enceinte... Il nous reste 8 mois...", a-t-il poursuivi.

Il y a quelques jours, le couple emblématique s'était déjà bien accroché, une dispute également relayée sur les réseaux sociaux. "Je regrette mon mariage là. Je me demande pourquoi je me suis engagé. Tu me fais vivre un cauchemar, un enfer. J'ai failli pleurer tout à l'heure, sur la tête de ma mère. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", avait avoué Thibault, lui aussi à bout.

Espérons que tout aille rapidement mieux entre les parents de Maylone (né le 7 octobre 2019).