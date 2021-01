Jessica Thivenin et la santé de son fils : une première année traumatisante

"On ne va pas se mentir, on a eu une année difficile, Thibault et moi". C'est ainsi que Jessica Thivenin faisait le bilan de sa première année de maman lors du premier anniversaire de Maylone. Car c'est en effet un bonheur entrecoupé d'épreuves que la jolie blonde et son mari Thibault ont vécu après la naissance de leur fils le 7 octobre 2019.

Et pour cause, après avoir été alitée pendant quatre mois, Jessica Thivenin a été confrontée aux lourds pépins de santé de son bébé, né avec une atrésie de l'oesophage (une malformation du 'tube' qui relie la bouche à l'estomac). A peine né, Maylone a dû être opéré et est resté à l'hôpital pendant vingt-et-un jours. Le calvaire de ses parents désemparés par la situation ne faisait alors que commencer puisque l'arrivée de Maylone chez lui n'a pas amélioré sa santé. Le petit garçon a très souvent été victime d'étouffements, jusqu'au jour où il aurait pu rendre son dernier souffle si sa mère ne lui avait pas sauvé la vie. Un épisode traumatisant pour Jessica. Malheureusement, la candidate de télé-réalité de 30 ans n'aura eu que très peu de répit puisqu'en décembre 2019, Maylone se faisait à nouveau opérer de la trachée.

Le début de l'année 2020 s'annonçait comme un renouveau avec des premières semaines libérées d'angoisse. Mais là encore, la santé du bambin était fragile. À tel point qu'en mars, il a été hospitalisé plusieurs jours pour soigner sa bronchiolite.

Après la tempête, vient le beau temps

Finalement, Maylone s'en sort aujourd'hui comme un grand battant et le cauchemar semble loin derrière. Il a notamment pu célébrer son premier anniversaire entouré d'une partie de sa famille. Un grand soulagement pour Jessica et Thibault qui n'ont pas toujours cru pouvoir passer ce cap. D'ailleurs, les larmes de joie ont coulé tout au long de la journée. "Ça fait un an que j'attends ce moment. Quand Maylone est né, on se disait 'est-ce que ça ira un jour ?', et il va bien. Je voulais souhaiter beaucoup de courage à tous les parents qui vivent des moments difficiles, je vous jure, après la tempête vient le beau temps", assurait Jessica. Un premier anniversaire symbolique puisque Maylone devrait grandir beaucoup plus sereinement désormais. "Les médecins nous avaient dit que lorsqu'il passera ce cap, ça ira mieux, donc ça va mieux. Maylone a 1 an et un jour, c'est énorme, génial !", confiait encore la jeune femme.

Pour Thibault Garcia, il s'agirait donc du bon moment pour songer à donner un petit frère ou une petite soeur à son fils. Mais sa femme, encore très marquée par tous ces terribles événements, apparaît beaucoup plus réticente à l'idée de retomber enceinte. "On s'est toujours dit qu'on en voulait un ou deux mais j'ai l'impression que je ne suis pas prête et je ne sais pas si je vais l'être", déclarait-t-elle en toute honnêteté sur son compte Snapchat. Jessica Thivenin a "hyper peur" à l'idée d'avoir un deuxième enfant, peur que "ça recommence".

En outre, la Marseillaise a maintenant affaire à la malveillance des internautes. En effet, plus du tout épargné par les critiques, Maylone faisait l'objet il y a encore quelques semaines de messages odieux... Un tout autre combat !