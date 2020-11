Jessica Thivenin prête à renoncer à un 2e bébé, les problèmes de santé de Maylone en cause

Jessica Thivenin partage tout avec sa communauté et répond toujours aux questions que ses fans se posent. Mardi 17 novembre 2020, quelques heures après avoir posé sans filtre et dévoilé ses problèmes de peau, la star des Marseillais a évoqué son ressenti quant à une deuxième grossesse.

Avec son mari Thibaut Garcia, Jessica Thivenin a eu un fils, Maylone (1 an). Un adorable bébé qui revient de très loin. Encore marquée par la première année très compliquée de son fils, la blonde ne cache pas son hésitation à l'idée d'avoir un deuxième enfant. "On s'est toujours dit qu'on en voulait un ou deux mais j'ai l'impression que je ne suis pas prête et je ne sais pas si je vais l'être", déclare-t-elle en toute honnêteté sur son compte Snapchat. Jessica Thivenin a "hyper peur" à l'idée d'avoir un deuxième enfant, peur que "ça recommence".

"Je suis heureuse, j'aime mon fils, c'est la plus belle chose du monde. J'aurais revécu la même chose pour le garder. On s'est battus, surtout lui", lance-t-elle. Puis, elle rappelle tous les moments difficiles que son bébé, son mari et elle ont traversé : "Moi j'ai été alitée quatre mois mais lui tout ce qu'il a vécu... J'ai peur de revivre la même chose, d'avoir d'autres problèmes car il y en a eu beaucoup, je ne peux même pas tous les énumérer. L'alitement, l'accouchement, l'atrésie de l'oesophage, 21 jours d'hôpital puis il est devenu bleu [elle fait référence à la fois où elle a dû le réanimer et lui sauver la vie NDLR], il est retourné à l'hôpital. Tout ça restera toute ma vie dans ma tête et j'ai peur que ça recommence."

Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont "tellement tout donné pour lui" et se sont "tellement battus" car ils "ont failli le perdre plein de fois" qu'ils se demandent également s'ils pourraient donner autant d'amour à un nouvel enfant. Et il n'y pas que ça, ils veulent privilégier leur vie de couple. Comme l'explique la star de télé-réalité, avec l'arrivée de leur enfant et tout ses problèmes, leur duo a souffert. A présent qu'ils viennent "juste de retrouver un équilibre", ils ne souhaitent pas la reperdre.

C'est pour toutes ces raisons que Jessica Thivenin annonce qu'une nouvelle grossesse n'est pas d'actualité même si elle aimerait bien que Maylone ait un petit frère ou une petite soeur.