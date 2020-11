Jessica Thivenin : Photo de sa peau couverte de boutons, "je suis dans un état pitoyable"

Jessica Thivenin a décidé de ne rien cacher à ses followers même lorsqu'elle n'apparaît pas sous son meilleur jour. D'ailleurs, ces derniers temps, l'épouse de Thibault Garcia a quelques problèmes de peau. Boutons, plaques rouges et eczéma... son visage souffre d'imperfections. Dépitée et complexée, la jolie blonde de 30 ans se sent alors obligée de les masquer à l'aide de filtres sur ses réseaux sociaux. Mais lundi 16 novembre 2020, elle a toutefois accepté de partager quelques images d'elle au naturel.

Sur l'une d'entre elles, un gros plan sur son visage est effectué, de grosses rougeurs sont aisément visibles. Sur une autre, l'éruption cutanée s'étend jusqu'à son cou. "Voilà. Le filtre faut que je le greffe à mon visage. Ça va plus du tout là. Je me transforme en plaque humaine les gars, je suis dans un état pitoyable", ironise-t-elle malgré tout. Mais Jessica Thivenin est véritablement au plus mal comme elle le confie ensuite. "Je me trouve moche, j'ai des plaques partout, j'ai des boutons, j'ai la peau moche... Forcément ça joue sur le moral, je ne peux plus me voir dans le miroir, ça fait 15 jours que ça dure, j'en ai marre, ça me gratouille en plus", s'est-elle désolée sur Snapchat. Et pour elle de partager son incompréhension : "C'est parti pendant trois jours et là d'un coup ça revient, je n'ai rien changé, je n'ai rien fait de plus que ce que j'ai fait les quatre derniers jours, je suis complètement perdue".

La maman de Maylone (1 an) peut heureusement compter sur son époux Thibault, toujours prêt à lui remonter le moral. Pour lui changer les idées, il a décidé de l'emmener au restaurant pour une petite soirée en amoureux. Si elle n'a pas réellement de réponses à ses questions, la vedette des Marseillais pense qu'il pourrait s'agir d'une réaction allergique aux masques chirurgicaux. D'autres ont quant à eux remarqué que ses problèmes de peau étaient survenues dès lors qu'elle s'était maquillée pour Halloween...