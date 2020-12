Jessica Thivenin : Son fils Maylone (1 an) victime de messages haineux

Depuis la naissance de Maylone il y a un an, Jessica Thivenin a vécu des épreuves qu'on ne souhaite à aucune mère mais là, c'est le dégoût qui surgit lorsqu'on lit les messages qu'elle reçoit et qui concernent son fils.

Mardi 1er décembre 2020, sur Snapchat, la star des Marseillais qui partage toujours tout avec ses abonnés, a dévoilé les messages de haine qui visent son fils. La lecture de ces derniers est presque insupportable et on se demande franchement comment Jessica Thivenin arrive à faire face à ces attaques. "Tu verras que ce jour arrivera, le jour où il va mourir tu verras ! L'oeil des gens est puissant. Un jour j'arriverai à lui porter l'oeil" (...) "Mon dieu faites que Maylone crève, qu'on l'écrase ou qu'on l'étrangle ou qu'on le viole même !!! C'est tout ce que je souhaite le plus au monde, qu'il meurt" peut-on lire. Sur ces publications, Jessica Thivenin rappelle que ces personnes s'en prennent à un bébé et s'insurge : "C'est quel genre d'****lé ça ? Certaines personnes me dégoûtent."

Le pire c'est que ce n'est pas la première fois qu'elle reçoit de tels propos. Alors que le petit garçon n'avait que 2 mois (en décembre 2019), il était déjà la cible de messages aussi violents. "On s'en branle de votre vie, que votre enfant soit malade, mort ou branché, vous nous faites chier à chaque fois avec votre buzz de m***e. Vous ne méritez que ça, vos malheurs n'arrivent pas pour rien", avait notamment envoyé un internaute à Jessica Thivenin. La jolie blonde avait d'ailleurs réagi en dévoilant ô combien ce type de message pouvait être destructeur : "Même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas ça. Voilà pourquoi, quand il m'arrive des drames comme ça, je ne partage pas de suite. Parce que si je lis ce genre de messages quand je ne suis pas bien, ces gens vont m'achever. Là, je suis forte, mais ça peut faire du mal. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous pouvez détruire des gens." On imagine donc l'état dans lequel elle pouvait être hier soir.

Ces messages dont d'autant plus incompréhensibles que tout le monde sait que Jessica Thivenin a connu des heures difficiles durant lesquelles la vie de Maylone a été en danger. Après avoir été alitée quatre mois pendant sa grossesse, juste après son accouchement, les médecins ont découvert que son fils avait une atrésie de l'oesophage ce qui lui a valu de passer 21 jours à l'hôpital. Puis, quelques semaines plus tard, Maylone a échappé à la mort grâce à sa maman qui l'a réanimé.