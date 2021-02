Jessica Thivenin enceinte, Thibault vit l'enfer : "Je regrette mon mariage là"

Jessica Thivenin et son époux Thibault Garcia sont aux anges. D'ici moins de neuf mois, les candidats des Marseillais (W9) devraient accueillir un nouveau bébé. En attendant, le beau brun de 29 ans va devoir garder son self-control, car les journées sont éprouvantes.

Comme beaucoup de femmes qui attendent un heureux événement, Jessica Thivenin a des hormones en folie. On ne sait pas encore si la jeune femme de 31 ans a des symptômes de grossesse physiques tels que la nausée. Ce qui est certain, c'est qu'elle a beaucoup moins de patience et a bien du mal à garder son calme. Son mari peut en témoigner. Ces derniers jours, la future maman ne cesse de dire qu'elle aime son mari, mais qu'elle ne le supporte plus. Nombreuses sont donc les fois où elle se dispute avec lui.

Lundi 8 février 2021 par exemple, Jessica Thivenin et Thibault ont passé la soirée dans un golf avec des amis. Et sur le chemin du retour, la maman de Maylone (1 an) n'a pas caché qu'il s'était une nouvelle fois disputés. "Chéri, tu es content qu'on s'aime et qu'on soit marié ?", a-t-elle questionné son cher et tendre. "Franchement non, je regrette mon mariage là. Je me demande pourquoi je me suis engagé. Tu me fais vivre un cauchemar, un enfer. J'ai failli pleurer tout à l'heure, sur la tête de ma mère. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", a répondu le grand ami de Julien Tanti.

Jessica Thivenin a une fois de plus reconnu qu'elle n'était pas la plus gentille du monde en ce moment à cause des hormones. "Elle ne me supporte plus. Je lui parle elle m'envoie chier. Aucun intérêt de discussion. Je le vis très mal", a vite précisé Thibault. Voyant qu'il était mal, elle a promis de faire des efforts pour ne plus lui en faire baver. Reste à savoir si elle tiendra sa promesse.