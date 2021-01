Jessica Thivenin enceinte pour la 2e fois : annonce surprise et précoce de sa nouvelle grossesse

Surprise ! Jessica Thivenin et Thibault Garcia vont bientôt accueillir un nouveau bébé dans leur vie ! Ce mardi 26 janvier 2021, la jolie blonde de 31 ans a annoncé sa grossesse sur Instagram à travers une photo d'elle en train de tenir dans ses mains un test positif aux côtés de son mari et leur fils Maylone (1 an). "Maylone va bientôt avoir une petite soeur ou un petit frère. Nous sommes heureux de vous annoncer que bientôt nous serons 4", s'est-elle réjouie.

Sur l'image, impossible de détecter encore un baby bump naissant et, pour cause, Jessica Thivenin n'est vraisemblablement enceinte que depuis très peu de semaines. "Il est très tôt pour l'annoncer... Mais je viens de l'apprendre en tournage et ici c'est impossible à cacher", a-t-elle reconnu. De son côté, Thibault Garcia a partagé la même photo sur son compte Instagram, légendant : "Ça recommence ! Bientôt 4. La famille s'agrandit ! Gros bisous à tous !"

Une belle surprise pour le couple qui n'avait pas spécialement prévu de se remettre à pouponner de sitôt, reprenant même plaisir à retrouver leur famille des Marseillais pour W9. Et la surprise fut assurément partagée par leurs abonnés. "Mais quoiiiiii ? Incroyable cette nouvelle !!!!", "J'ai failli faire un AVC, c'était si brusque", "Contente pour eux mais vachement surpris", peut-on lire en commentaires.