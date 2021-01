Jessica Thivenin apeurée par sa deuxième grossesse : "Je me suis effondrée"

Jessica Thivenin et Thibault Garcia ne s'attendaient certainement pas à revivre l'expérience de la grossesse de sitôt. Et pourtant, bébé numéro 2 est bel et bien en route ! Il y a quelques jours, la jolie blonde de 31 ans a révélé être enceinte du petit frère ou de la petite soeur de Maylone (1 an). Une surprise pour les internautes mais aussi pour elle puisqu'elle a appris sa grossesse sur le tournage actuel de la nouvelle saison des Marseillais. Ainsi, Jessica Thivenin et son mari ont été forcés de partager leur bonheur bien avant la fin du premier trimestre.

"Alors, j'ai appris que j'étais enceinte, ici, sur le tournage, on voulait un enfant bien entendu, j'avais arrêté la contraception, donc je suis très contente, mais j'étais très surprise parce que la première fois ça a tellement mis du temps. (...) Je n'étais pas du tout prête", a-t-elle avoué sur Snapchat jeudi 28 janvier 2021. Et de se justifier sur sa décision de révéler sa grossesse : "J'étais obligée de le dire dans la villa, alors que pour Maylone j'ai attendu les trois mois. Là du coup, ça ne fait que quelques semaines, normalement je ne veux pas le dire mais on est dans une villa, on est tous en collectivité et, tout est pisté, chaque fait et geste est vu donc je ne peux pas le cacher ici."

J'avais très peur...

Jessica Thivenin sait que les premières semaines de grossesse "sont très fragiles" et c'est pourquoi, elle compte bien faire preuve d'une grande vigilance. "J'espère de tout coeur que tout va bien se passer, je fais attention. Qui dit bébé, dit plein de choses que je ne peux plus faire. Il faut que je fasse attention aux aliments, aux viandes, je n'ai plus le droit aux crustacés... Tout ce que j'avais un peu laissé tomber !" L'arrivée prochaine de ce deuxième enfant est également l'occasion pour la candidate de télé-réalité de se débarrasser de ses mauvaises habitudes. "J'avais recommencé à fumer avant le tournage, là bien évidemment j'arrête, et j'arrive à arrêter facilement, donc je suis contente. Par contre, je mange comme jamais, je mange dans toutes les assiettes, je vais finir en petite potatoe."

Le plus difficile pour elle sera sans doute de ne pas envisager le pire après une première grossesse très difficile au cours de laquelle elle avait dû être alitée plusieurs mois. Sans oublier que son fils Maylone a rencontré dès sa naissance de lourds problèmes de santé. Un véritable cauchemar pour sa célèbre maman qu'elle n'est pas prête à revivre. "C'est vrai qu'à la base j'avais peur, très peur... Je ne vous cache pas que quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis mise à pleurer, je me suis effondrée, je me suis dit que ça allait recommencer. Tout le monde me remonte le moral, donc j'essaye de ne pas trop y penser, de me dire que ça va être cool mais c'est vrai que c'était un petit peu ma peur au début", a-t-elle reconnu.