Jazz Correia : "Je déteste la France", propos polémiques et son salaire dévoilé... a-t-elle été piégée ?

Les nouvelles victimes de Marie S'infiltre ? Les influenceurs qui résident à Dubaï. Marie Benoliel (de son vrai nom) a notamment filmé Jazz à son insu. Et la jeune femme a fait des déclarations qui devraient faire du bruit.

Nombreux sont les influenceurs à avoir fui la France pour s'installer à Dubaï. Julien Tanti et Manon Marsault, Jessica Thivenin et Thibault, Milla Jasmine ou encore Jazz et sa famille. Tous vivent une vie de rêve aux Emirats Arabes Unis. Un mode de vie auquel s'est intéressée Marie S'infiltre. Et l'une de ses victimes est l'épouse de Laurent Correia.

Alors qu'elle était à table, au restaurant, avec ses amies Sarah Lopez, Martika Caringella ou Hillary, Jazz a vu arriver Marie S'infiltre. Cette dernière s'est mise dans la peau d'une fan des candidates de télé-réalité. Très vite, elle a posé des questions très intimes. "Moi je gagne 300 000 euros par mois", a tout d'abord assuré l'ex-participante de Qui veut épouser mon fils ?.

Après avoir rappelé qu'elle travaillait et qu'elle ne passait pas sa vie à ne rien faire, la brune de 28 ans a expliqué qu'elle n'avait aucun scrupule à ne pas payer ses impôts en France. "J'en ai surtout rien à branler personnellement. Pourquoi ? Scrupules de ne pas payer des impôts pour des gens qui viennent finalement nous braquer [sa famille et elle ont été agressés à leur domicile en 2018, NDLR] et nous chier dessus ? Non. (...) Je déteste la France", a lancé Jazz.

Marie S'infiltre piégée par Jazz ?

Enfin, la maman de Cayden et Chelsea (2 et 3 ans) a révélé qu'elle portait une montre qui vaut le "prix d'une maison" et qu'elle n'avait aucune intimité à cause de son métier d'influenceuse. Une situation qu'elle ne compte pas faire durer trop longtemps. Des déclarations qui devraient faire du bruit sur les réseaux sociaux. Mais au début de la vidéo, on peut découvrir que Jazz et ses amies avaient semble-t-il reconnu Marie S'infiltre. Elles se seraient donc joué d'elle. "Il y a une meuf qui a débarqué à notre table. Elle a cru qu'elle allait se foutre de notre gueule, sauf qu'on l'a reconnue cette petite. (...) Elle a cru qu'elle allait venir nous pranker, mais c'est nous qui l'avons prankée", a déclaré Fidji. Des propos confirmés par ses copines.

Pour l'heure, Jazz n'a pas encore réagi à cette vidéo. Le 30 mars, elle a seulement expliqué sur Snapchat qu'elle souhaitait s'éloigner des réseaux sociaux en ce moment pour concrétiser de gros projets, mais pas que. "J'ai plus envie de changer d'orientation. Etre influenceuse de télé-réalité ça comporte beaucoup de problèmes. On est dans les polémiques et on doit se justifier, et je n'en ai pas envie. J'ai un tempérament qui fait que je n'arrive pas à me retenir, du coup ça devient frustrant de ne rien dire et je ne suis pas bien. Du coup, ça fait dix jours que je vis sans réseaux sociaux. (...) Comme ça on ne me dit plus rien et je ne vois plus rien. (...) Ca me fait le plus grand des biens. Même là on me dit : 'On dit ça, il y a ça qui est sorti.' Je n'en ai rien à carrer. J'ai même demandé à mes copines de ne rien me dire", a-t-elle expliqué.