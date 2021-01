Jazz au lit avec Laurent, tendres réconciliations sur l'oreiller après le scandale

Les choses semblent s'être arrangées entre Jazz et son mari Laurent. Accusé d'infidélité envers son épouse en décembre 2019 - notamment par Maeva Ghennam qui avait qualifié la maman de Chelsea (3 ans) et Cayden (bientôt 2 ans) de femme "cocue" - le candidat de télé-réalité avait alors tout fait pour se faire pardonner. Un mois après le scandale, le couple semble être de nouveau amoureux comme au premier jour. Sur Snapchat, la soeur d'Eva Queen a d'ailleurs partagé de nombreuses photographies de son homme.

Habillé d'une somptueuse djellaba bleue, celui qui se fait surnommer Laurent Billionnaire est "le plus beau" selon Jazz. Un peu plus tard dans la soirée, le couple s'est filmé au lit. "Je suis le mec le plus tranquille du monde, non mais avoue le sérieusement. Je crie jamais, je frappe jamais..." chuchote Laurent, visiblement très taquin avec sa femme. "Ouais ouais, c'est ça..." répond-elle, amusée mais pas forcément convaincue par les propos de son chéri.

Confortablement installés devant le film Penguin bloom, les amoureux ont passé une bonne partie de la nuit à se câliner, main dans la main. La hache de guerre semble donc bien être enterrée entre les deux tourtereaux. Histoire de se moquer de son cher Laurent, Jazz n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de partager des vidéos de son homme (visiblement très fatigué) en train de ronfler. Mais après tout, "Qui aime bien, châtie bien", non ?

Pour rappel, l'infidélité supposée de Laurent avait été révélée par Maeva Ghennam qui avait déclaré en décembre 2019 sur les réseaux sociaux : "J'ai une amie qui s'appelle Lilly, c'est une Française qui vit à Dubaï. Il s'avère que Laurent lui parle et cherche à la voir. Et j'ai toutes les preuves ! Laurent a des maîtresses, en particulier une maîtresse ici à Dubaï qu'il voit, qu'il assume, avec qui il couche et de qui il est amoureux. Il trompe sa meuf avec une bombe atomique ! Ça me faisait de la peine pour Jazz." Suite à ce bad buzz, Jazz avait décidé de quitter les réseaux sociaux. Une résolution (très) vite oubliée pour la jeune femme qui a depuis repris tous ses comptes et qui continue de faire de nombreux placements produits.