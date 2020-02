Jazz : Son fils Cayden (1 an) reçoit une Rolex, son père devance les haters

Le 16 février 2020 marquait un grand jour pour la JLC Family. Le deuxième enfant de Jazz et Laurent, Cayden, fêtait son tout premier anniversaire. Comme d'habitude, le couple n'a pas manqué de célébrer cet événement en grande pompe, d'autant plus qu'en seulement un an, le petit Cayden a déjà connu de sacrées frayeurs. Souvenez-vous, en novembre dernier, le bambin se retrouvait hospitalisé d'urgence après avoir frôlé la noyade dans la piscine du domicile familial à Dubaï. Un accident terrible survenu alors qu'il s'était retrouvé sans surveillance lors du tournage de la deuxième saison de la JLC Family.

Jazz et Laurent n'ont donc pas lésiné sur les moyens pour faire honneur à leur jeune fils. L'influenceur a d'ailleurs quelque peu choqué la Toile en lui offrant sa toute première montre. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une Rolex comme en témoigne la photo postée sur son compte Instagram. "Je t'aime mon fils, 1 an que tu embellis ma vie chaque jour, tu resteras à vie spécial, je me rappellerai toujours ce que nous avons vécu, je n'aurais jamais pu imaginer être sans toi aujourd'hui. Le temps passe si vite qu'il faut profiter de chaque moment... Merci Dieu de t'avoir laissé à nos côtés. Joyeux anniversaire le King", a-t-il écrit en légende de cette publication. Il n'en fallait pas plus pour créer un début de polémique. "Il sait même pas lire l'heure, vous êtes toujours dans l'abus", "Pour ses 2 ans, le petit aura une Porsche", "C'est d'un ridicule", "L'argent rend vraiment certaines personnes très bêtes !", s'insurge-t-on en commentaires.

Afin d'éteindre le feu qu'il a allumé sans le vouloir, Laurent s'est par la suite expliqué dans sa story. Le mari de Jazz rappelle notamment sa liberté à dépenser son argent comme il l'entend. "J'anticipe vos polémiques ! J'ai déjà reçu beaucoup de messages parce que j'ai posté une photo de mon fils avec une montre Rolex. Premièrement, je fais ce que je veux avec mon argent, deuxièmement, une montre Rolex, c'est un investissement. Pour ceux qui ne savent pas, les prix augmentent tout le temps, donc c'est comme si je mettais de l'argent sur un compte et ça peut prendre de la valeur en fonction des montres. Vous vous doutez bien que j'avais envie d'acheter quelque chose de valeur pour mon fils que j'aime plus que tout au monde", se défend-il.

Et de poursuivre en faisant part de sa passion pour les montres. "Au final, il ne sait pas lire l'heure, mais moi, personnellement, je ne lis jamais ou très rarement l'heure sur ma montre parce que j'ai toujours mon téléphone. Je vois plus une montre comme un bijou, comme un investissement, comme une marque de style. Je suis un homme qui ne peut pas vivre sans montre et c'est pour ça que j'ai des montres adaptées à ce que je fais la journée. C'est ma manière de penser. Après, je pense que j'ai le droit quand même d'offrir les cadeaux que je veux à mon fils. Si je lui avais offert plein de jouets, d'une même valeur que la montre, ces jouets-là, il aurait joué avec peut-être une semaine ou deux semaines. Cette montre, au final, la valeur il ne la perdra pas." Il est clair que Laurent n'a pas cherché midi à quatorze heures pour faire taire les mauvaises langues !